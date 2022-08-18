Pelin Akil'in siyah elbiseli pozunu görenlerin nutku tutuldu! Görenler 'Fahriye Evcen mi?' demeden duramadı! Güzeller güzeli Pelin...
Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturmuştu. Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Akil, 2019'da ise ikiz kızları Lina ve Alin'i dünyaya getirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Akil, siyah elbiseli pozuyla gündemde. 36 yaşındaki güzel oyuncu güzelliğiyle görenleri büyüledi. Ünlü isme yorum üstüne yorum yağdı.
18.08.2022 15:26 - Son Güncelleme: 18.08.2022 15:26
Güzel oyuncu Pelin Akil 2016 yılında aşk yaşadığı Anıl Altan çile dünyaevine girmişti. Gözde çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Ünlü çiftten Pelin Akil, son olarak siyah elbisesiyle çektirdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Akil'in paylaşımını gören hayranları ise, "Aşırı güzelsin", "Güzel kelimesi hafif kalır", "Maaşallah" yorumlarını yazdı.