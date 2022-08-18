Ebru Polat bikinili pozları durmaksızın paylaşıyor Instagram durup durup kaynıyor! Yazın tadını Ebru Polat çıkarıyor
Son dönemlerde sosyal medyada yayınladığı pozlarla gündemden düşmeyen Ebru Polat, o paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Yazın başından bu yana bikinili pozlarını takipçilerinden esirgemeyen Ebru Polat, o pozlarına yenilerini ekledi. Polat, son olarak paylaştığı siyah bikinili kalça pozuyla nefes kesti. Şarkıcı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
18.08.2022 14:52 - Son Güncelleme: 18.08.2022 14:52
Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık gündem olmuştu.
CESUR POZUYLA NEFES KESTİ
Sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapan Ebru Polat son paylaştığı pozuyla olay oldu.