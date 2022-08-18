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Haberler Magazin Ebru Polat bikinili pozları durmaksızın paylaşıyor Instagram durup durup kaynıyor! Yazın tadını Ebru Polat çıkarıyor

Ebru Polat bikinili pozları durmaksızın paylaşıyor Instagram durup durup kaynıyor! Yazın tadını Ebru Polat çıkarıyor

Son dönemlerde sosyal medyada yayınladığı pozlarla gündemden düşmeyen Ebru Polat, o paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Yazın başından bu yana bikinili pozlarını takipçilerinden esirgemeyen Ebru Polat, o pozlarına yenilerini ekledi. Polat, son olarak paylaştığı siyah bikinili kalça pozuyla nefes kesti. Şarkıcı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

18.08.2022 14:52 - Son Güncelleme: 18.08.2022 14:52
Ebru Polat bikinili pozları durmaksızın paylaşıyor Instagram durup durup kaynıyor! Yazın tadını Ebru Polat çıkarıyor

Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık gündem olmuştu.

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Ebru Polat bikinili pozları durmaksızın paylaşıyor Instagram durup durup kaynıyor! Yazın tadını Ebru Polat çıkarıyor

İddialı pozları ve tarzıyla dikkat çeken Ebru Polat, o paylaşımlarına yenisini ekledi.

Ebru Polat bikinili pozları durmaksızın paylaşıyor Instagram durup durup kaynıyor! Yazın tadını Ebru Polat çıkarıyor

Özellikle yaz aylarıyla beraber bikinili cüretkar pozları ön plana çıktı.

Ebru Polat bikinili pozları durmaksızın paylaşıyor Instagram durup durup kaynıyor! Yazın tadını Ebru Polat çıkarıyor

Son olarak muhteşem fiziğini sergilediği siyah bikinisiyle poz veren güzel şarkıcıya çok sayıda beğeni ve yorumlar geldi.

Ebru Polat bikinili pozları durmaksızın paylaşıyor Instagram durup durup kaynıyor! Yazın tadını Ebru Polat çıkarıyor

CESUR POZUYLA NEFES KESTİ

Sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapan Ebru Polat son paylaştığı pozuyla olay oldu.

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