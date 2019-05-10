Pelin Akil'den anne adaylarını gülümseten annelik tavsiyesi!
Geçtiğimiz Nisan ayında Alin ve Lina adını verdikleri ikizlerini kucağına alan oyuncu Pelin Akil'den gülümseten bir paylaşım geldi. Pelin Akil, hamilelik ve sonrasında yaşadığı süreci anlattı. Akil, karnı burnunda olduğu zamanlara ait fotoğrafını paylaşarak, "Oyun gibi level level değişen zorluklar, bir maraton bitiyor diğeri başlıyor." ifadelerini kullandı.
"BU GÜNLERİN TADINI ÇIKARIN"
Güzel oyuncu, Instagram'da yayınladığı karelere duygusal ve eğlenceli bir not yazarak, "Şu hallerimin TBT olduğuna inanamıyorum. Karnı burnunda güzel anneler, biliyorum uyurken ne sağa ne sola dönebiliyorsunuz, yürürken aşağıya baskı oluyor ve sürekli oturmak istiyorsunuz, duygusal değişimler de cabası, sanki saat kurmuş gibi bazen daha gün bile ağarmadan ayağa dikiliyorsunuz, belki eşiniz uyurken siz evde kaç tur dönüyorsunuz, kasılmalar ağrılar falan da filanlar, hepsini riskli gebelik olduğundan fazlasıyla ve daha da ayrıntılı yaşadım.