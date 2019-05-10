Beren Saat'ten şok paylaşım! Takipçisinden tokat gibi yanıt geldi: Kenan'a saygısızlık yapıyorsun!

Uzun bir süredir Beren Saat ile evleri ayırdıkları konuşulan Kenan Doğulu, boşanma iddialarına şöyle yanıt verdi.

"İKİ KİŞİ ARASINDA OLAN BİR ŞEY"

Şu an için ayrılık kararı almadıklarını söyleyen, Doğulu, "İnsanları ilgilendiren bir şey olursa biz açıklama yaparız, anons da ederiz ama yok. Şu an iki kişi arasında olan bir şey. Beren sette ve çok yoğun.