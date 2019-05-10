Beren Saat'ten şok paylaşım! Takipçisinden tokat gibi yanıt geldi: Kenan'a saygısızlık yapıyorsun!
Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti, bir süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyordu. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla evliliğinde mutsuz olduğu ve eşi Kenan Doğulu'dan boşanmak istediği algısı yaratan Beren Saat'ten yeni bir paylaşım geldi. Kenan Doğulu, sessizliğini bozup evliliğinin bitmediğini belirtirken, Beren Saat bakın ne yaptı...
10.05.2019 11:35
- Son Güncelleme: 10.05.2019 11:35
Uzun bir süredir Beren Saat ile evleri ayırdıkları konuşulan Kenan Doğulu, boşanma iddialarına şöyle yanıt verdi.
"İKİ KİŞİ ARASINDA OLAN BİR ŞEY"
Şu an için ayrılık kararı almadıklarını söyleyen, Doğulu, "İnsanları ilgilendiren bir şey olursa biz açıklama yaparız, anons da ederiz ama yok. Şu an iki kişi arasında olan bir şey. Beren sette ve çok yoğun.
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