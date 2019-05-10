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Beren Saat'ten şok paylaşım! Takipçisinden tokat gibi yanıt geldi: Kenan'a saygısızlık yapıyorsun!

Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti, bir süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyordu. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla evliliğinde mutsuz olduğu ve eşi Kenan Doğulu'dan boşanmak istediği algısı yaratan Beren Saat'ten yeni bir paylaşım geldi. Kenan Doğulu, sessizliğini bozup evliliğinin bitmediğini belirtirken, Beren Saat bakın ne yaptı...

10.05.2019 11:35 - Son Güncelleme: 10.05.2019 11:35
Beren Saat'ten şok eden paylaşım! Takipçisinden tokat gibi yanıt geldi: Kenan'a saygısızlık yapıyorsun!

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evliliği geçen aylarda sallantıdaydı. Beren Saat o dönemlerde göndermeli paylaşımlar yapıp, eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşıyordu.

Beren Saat'ten şok eden paylaşım! Takipçisinden tokat gibi yanıt geldi: Kenan'a saygısızlık yapıyorsun!

Uzun bir süredir Beren Saat ile evleri ayırdıkları konuşulan Kenan Doğulu, boşanma iddialarına şöyle yanıt verdi.

"İKİ KİŞİ ARASINDA OLAN BİR ŞEY"

Şu an için ayrılık kararı almadıklarını söyleyen, Doğulu, "İnsanları ilgilendiren bir şey olursa biz açıklama yaparız, anons da ederiz ama yok. Şu an iki kişi arasında olan bir şey. Beren sette ve çok yoğun.

Beren Saat'ten şok eden paylaşım! Takipçisinden tokat gibi yanıt geldi: Kenan'a saygısızlık yapıyorsun!

"ÜZÜLÜYORUZ"

Yaptığınız her negatif haber arkadaşlarımızı, ailemizi, bizi ister istemez üzüyor. Negatif haberlerle insanları üzmeyin." dedi.

Beren Saat'ten şok eden paylaşım! Takipçisinden tokat gibi yanıt geldi: Kenan'a saygısızlık yapıyorsun!

"EŞİNİZE SAYGISIZLIK YAPIYORSUNUZ!"

Bu açıklamanın ardından Beren Saat Instagram hesabından trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'la olan fotoğrafını kalpli emojiyle paylaştı.Beren Saatin bir takipçisi ise, "Eşinize saygısızlık yapıyorsunuz bence." diyerek tepki gösterdi.

Beren Saat'ten şok eden paylaşım! Takipçisinden tokat gibi yanıt geldi: Kenan'a saygısızlık yapıyorsun!

GEÇTİĞİMİZ GÜN DOĞUM GÜNÜNDE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ!

Kenan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu, geçtiğimiz gün doğum günü partisi düzenledi.

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