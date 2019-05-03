Pelin Akil ve Anıl Altan ilk kez ikizlerinin fotoğraflarını paylaştı: Şu görüntüye değmez mi tüm yorgunluklar?
Pelin Akil ile Anıl Altan, sanat camiasında gıptayla bakılan bir çift. 2 hafta önce ikizleri Alin ve Lina'yı kucaklarına alan çiçeği burnunda anne ve baba, kızlarının fotoğrafını ilk kez paylaştı. Hamilelik süreci boyunca yaşadığı mutlu anları takipçileriyle paylaşan Pelin Akil, doğumdan sonra da mutluluğu sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. İşte Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikizleri Alin ve Lina bebekler...
İŞTE PELİN AKİL İLE ANIL ALTAN ÇİFTİNİN KIZLARI ALİN VE LİNA!
Pelin Akil, hamilelik öncesinde ve sırasında olduğu gibi hamilelik sonrasında da sosyal medyada sevenlerini yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz gün yaşadığı süreçle ilgili paylaşım yapan Pelin Akil bebekleri Alin ve Lina'nın ilk fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.
Pelin Akil, Instagram hesabından kızları Alin ve Lina ile birlikte uzanan Herkül'ün fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı:
Size biraz şuan ki süreçten bahsedeyim. Şu ponçik ayakların başında duran Herkül her 3 saatte 1 bizimle birlikte ayakta ve bizim dışımızda odaya giren herkesi bebeklerden uzaklaştırıyor, inanılmaz bir sahiplenme inanılmaz bir abicilik.