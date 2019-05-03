Hale Soygazi'nin açtığı davada DNA kararı! Murat Şar, Hale Soygazi'nin annesi mi?

1972 yılında Saklambaç Gazetesi'nin açmış olduğu "Türkiye Güzellik Yarışmasına" katılmış ve birincilik derecesini elde etti. İtalya'da "Avrupa Sinema Güzeli" seçildikten sonra Türkiye'ye döndü ve Türk sinemasının önemli yapımlarında rol almaya başladı

Sinema hayatındaki ilk filmine "Kara Murat: Fatih'in Fedaisi" ile adım atan oyuncu, sırasıyla "Bir Garip Yolcu", "Mahkum", "İtham Ediyorum", "Bir Kız Böyle Düştü", "Ölüme Koşanlar" filmlerinde rol aldı. Oynadığı filmlerle adından söz ettiren sanatçı, "Çocuğumu İstiyorum" isimli 1973 tarihli yapımda başrollerini paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976 yılında evlendi. Bu evlilik kısa süre sonra boşanma ile sonuçlandı.

Hale Soygazi, 1978 yılında oynadığı "Maden" filmi ile Antalya Film Festivali tarafından verilen "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Soygazi, sinema kariyerindeki başarılı gidişatının arasına müzik kariyerini de sıkıştırmayı başardı. Fakat bu durum fazla ileri gitmemiş ve yaşadığı yoğunluk kendisini sadece oyunculuğa verme kararı aldı.