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Pelin Akil kızlarını kucağına aldı! Eşi Anıl Altan'ın kızıyla çekildiği fotoğraf herkesi duygulandırdı!

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti geçtiğimiz gün kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldılar. Çiçeği burnunda anne - baba, sosyal medya hesaplarından, yaşadıkları duyguları paylaştı. Pelin Akil'in kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'ın kızıyla çekildiği fotoğraf ve paylaştığı duygular ise sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı.

21.04.2019 10:24 - Son Güncelleme: 21.04.2019 10:44
Pelin Akil kızlarını kucağına aldı! Eşi Anıl Altan'ın kızıyla çekildiği fotoğraf herkesi duygulandırdı!

Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile olan evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarını geride bıraktığımız gün kucağına alan Pelin Akil, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Pelin Akil kızlarını kucağına aldı! Eşi Anıl Altan'ın kızıyla çekildiği fotoğraf herkesi duygulandırdı!

Hamileliğiyle ilgili çok sayıda paylaşıma imza atan ve bu süre zarfında takipçilerinden gelen yorumları da dikkate alan Pelin Akil, doğum sırasında çekilmiş karelerini paylaştı ve altına da şunları yazdı:

Pelin Akil kızlarını kucağına aldı! Eşi Anıl Altan'ın kızıyla çekildiği fotoğraf herkesi duygulandırdı!

"Geldi cennet kokulularım. İnanılır gibi değil sizi kucağıma verdikleri anda hissettiklerim. Hocamız Prof.Dr.Cihat Şen'e ve ameliyat boyunca benimle sürekli konuşan muhteşem ekibine, gözlerinin içi gülen hastanenin hemşirelerine, personellerine ama en özel teşekkür elimi 1 sn. bırakmayan ikizlerimin güzel yürekli babası, benim biriciğim, kocam, her bişeyim Anıl Altan'a…"

Pelin Akil kızlarını kucağına aldı! Eşi Anıl Altan'ın kızıyla çekildiği fotoğraf herkesi duygulandırdı!

"Şu fotoğraflardaki tüm güzel insanlar, mesaj atan cevap yazamadığım ailem, arkadaşlarım ve bizden haber bekleyen siz güzel takipçilerim çok teşekkürler biz iyiyiz. Bu kocaman ailen… Sizleri çok ama çok seveceğiz."

Pelin Akil kızlarını kucağına aldı! Eşi Anıl Altan'ın kızıyla çekildiği fotoğraf herkesi duygulandırdı!

Çiçeği burnunda baba Anıl Altan da Pelin Akil gibi duygularını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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