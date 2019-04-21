Pelin Akil kızlarını kucağına aldı! Eşi Anıl Altan'ın kızıyla çekildiği fotoğraf herkesi duygulandırdı!
Pelin Akil ile Anıl Altan çifti geçtiğimiz gün kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldılar. Çiçeği burnunda anne - baba, sosyal medya hesaplarından, yaşadıkları duyguları paylaştı. Pelin Akil'in kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'ın kızıyla çekildiği fotoğraf ve paylaştığı duygular ise sosyal medya kullanıcılarını duygulandırdı.
21.04.2019 10:24
- Son Güncelleme: 21.04.2019 10:44
"Geldi cennet kokulularım. İnanılır gibi değil sizi kucağıma verdikleri anda hissettiklerim. Hocamız Prof.Dr.Cihat Şen'e ve ameliyat boyunca benimle sürekli konuşan muhteşem ekibine, gözlerinin içi gülen hastanenin hemşirelerine, personellerine ama en özel teşekkür elimi 1 sn. bırakmayan ikizlerimin güzel yürekli babası, benim biriciğim, kocam, her bişeyim Anıl Altan'a…"
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