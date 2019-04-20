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Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canlandıran 98 doğumlu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Şu sıralar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile büyük bir aşk yaşayan Alina Boz, bu kadar göz önünde olmasına rağmen, özel hayatını gizli tutuyor. Babası Türk annesi Rus olan Alina Boz'un annesini görenler hayrete düşüyor. En az kızı kadar genç görünen Alina Boz'un annesini görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlülerin anneleri.

20.04.2019 13:12 - Son Güncelleme: 20.04.2019 13:15
Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Elimi Bırakma adlı dizide canlandırdığı Azra karakteri ile Alina Boz genç yaşına rağmen kariyerinin zirvesine çıktı. Paramparça dizisi ile büyük çıkış yakalayan 20 yaşındaki Alina Boz'un annesi Rus babası ise Türk. Alinaz Boz annesinin neredeyse kopyası gibi.

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Şu sıralara Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Alina Boz'un annesini görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Emina Sandal

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Sandal annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Güzel şarkıcının fotoğrafını hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Pelin Karahan

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