Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz'un annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canlandıran 98 doğumlu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Şu sıralar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile büyük bir aşk yaşayan Alina Boz, bu kadar göz önünde olmasına rağmen, özel hayatını gizli tutuyor. Babası Türk annesi Rus olan Alina Boz'un annesini görenler hayrete düşüyor. En az kızı kadar genç görünen Alina Boz'un annesini görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlülerin anneleri.

20.04.2019 13:12 - Son Güncelleme: 20.04.2019 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





