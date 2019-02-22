Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eski sevgilileri çok şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisi ile kariyerinin zirvesine çıkan başarılı oyuncu Bülent İnal, Melis Tüysüz ile olan mutlu evliliği ile de göz dolduruyor. Başarılı oyuncu Bülent İnal, Melis Tüysüz ile olan evliliği öncesinde, dizileri sırasında çok ünlü iki kadın ile sevgiliydi. Peki bu isimlerin kim olduğunu biliyor musunuz? Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eski sevgililerini duyunca çok şaşıracaksınız.

22.02.2019 15:05 - Son Güncelleme: 22.02.2019 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





