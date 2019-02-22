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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eski sevgilileri çok şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisi ile kariyerinin zirvesine çıkan başarılı oyuncu Bülent İnal, Melis Tüysüz ile olan mutlu evliliği ile de göz dolduruyor. Başarılı oyuncu Bülent İnal, Melis Tüysüz ile olan evliliği öncesinde, dizileri sırasında çok ünlü iki kadın ile sevgiliydi. Peki bu isimlerin kim olduğunu biliyor musunuz? Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eski sevgililerini duyunca çok şaşıracaksınız.

22.02.2019 15:05 - Son Güncelleme: 22.02.2019 15:14
Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eski sevgilileri çok şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı 45 yaşındaki Bülent İnal özel hayatını gizli yaşayanlardan. Melis Tüysüz İnal ile gıpta edilen bir evliliği olan Bülent İnal, bir dönem magazin dünyasının çok ünlü iki kadını ile birlikteydi. Bülent İnal'ın eski sevgililerini görünce çok şaşıracaksınız.

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eski sevgilileri çok şaşırttı!

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN
Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eski sevgilileri çok şaşırttı!
Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eski sevgilileri çok şaşırttı!

MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın eski sevgilileri çok şaşırttı!
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