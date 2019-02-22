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Çılgın Bediş dizisindeki Cenk Torun ve Yonca Evcimik'in son halini görmeye hazır mısınız?

Cenk Torun ve Yonca Evcimik bir dönemin popüler dizisi Çılgın Bediş'te rol almış ve geniş hayran kitlelerine ulaşmışlardı. Son günlerde magazin gündeminden adı düşmeyen Cenk Torun'un adı, bir zamanlar Çılgın Bediş dizisindeki rol arkadaşı Yonca Evcimik ile aşk dedikodularına karışmıştı. Yonca Evcimik'in "Erkekler kadınlarla başa çıkamayınca gay oluyorlar!" sözleri hala hatırlanırken, Nurdan Torun'un oğlu Cenk Torun ile Yonca Evcimik'in son hali merak edildi.

22.02.2019 14:15 - Son Güncelleme: 22.02.2019 14:21
Çılgın Bediş dizisindeki Cenk Torun ve Yonca Evcimik'in son halini görmeye hazır mısınız?

Çılgın Bediş dizisinde Oktay ve Bediş karakterini canlandıran Cen Torun ile Yonca Evcimik, son günlerin en popüler isimleri arasında. Yıllara meydan okuyan ikilinin son halini görmeye hazır mısınız? İşte Cenk Torun ve Yonca Evcimik'in son halleri...

Çılgın Bediş dizisindeki Cenk Torun ve Yonca Evcimik'in son halini görmeye hazır mısınız?

Hülya Avşar

Çılgın Bediş dizisindeki Cenk Torun ve Yonca Evcimik'in son halini görmeye hazır mısınız?

Çağlar Çorumlu

Çılgın Bediş dizisindeki Cenk Torun ve Yonca Evcimik'in son halini görmeye hazır mısınız?

Aydan Burhan

Çılgın Bediş dizisindeki Cenk Torun ve Yonca Evcimik'in son halini görmeye hazır mısınız?

Ömer Dönmez

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