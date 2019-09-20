Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi kim? İşte dizinin Abdülhamid'inin gerçek aşkı...
Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri en çok eşini merak etti. İşte başta Bülent İnal'ın güzel eşi ve diğer ünlü isimlerinde eşleri, sevgilileri...
20.09.2019 16:26
- Son Güncelleme: 20.09.2019 17:00
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