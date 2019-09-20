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Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi kim? İşte dizinin Abdülhamid'inin gerçek aşkı...

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri en çok eşini merak etti. İşte başta Bülent İnal'ın güzel eşi ve diğer ünlü isimlerinde eşleri, sevgilileri...

20.09.2019 16:26 - Son Güncelleme: 20.09.2019 17:00
Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi kim? İşte dizinin Abdülhamid'inin gerçek aşkı...

Payitaht Abdülhamid'in başlamasına kısa bir süre kala dizinin izleyicileri harıl harıl dizinin oyuncularını araştırıyor. En çok merak edilen isimlerden biri dizinin başrolü Bülent İnal.

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi kim? İşte dizinin Abdülhamid'inin gerçek aşkı...

Bülent İnal hakkında en çok merak edilen ise eşi. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi kim? İşte dizinin Abdülhamid'inin gerçek aşkı...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi kim? İşte dizinin Abdülhamid'inin gerçek aşkı...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal'ın eşi kim? İşte dizinin Abdülhamid'inin gerçek aşkı...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

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