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Paris Hilton'dan Adriana Lima ve Metin Hara aşkına yorum

Paris Hilton, Adriana Lima ve Metin Hara'nın birlikteliği ile ilgili yorum yaptı. Dünyaca ünlü sanatçıların bu aşk hakkında ne düşündükleri merak edilen bir konuydu. İşte Paris Hilton'un Adriana ve Metin için söyledikleri...

5 Ağustos 2018 Pazar, 09:20:13 Güncelleme: 14:11:53
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Paris Hiltondan Adriana Lima ve Metin Hara aşkına yorum

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Hilton Otelleri'nin veliahdı Paris Hilton, basın mensuplarının karşısına geçti.

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Paris Hiltondan Adriana Lima ve Metin Hara aşkına yorum

Paris Hilton, Kıbrıs'a gelmeden önce araştırmalar yaptığını ve Kıbrıs'ı çok sevdiğini söyledi.

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Paris Hiltondan Adriana Lima ve Metin Hara aşkına yorum

Politik soruların sorulmaması ricasında da bulunan Hilton, eğlencelerinde her zaman yeni şarkılara yer verdiğini, farklı müzikleri sevdiğini söyledi.

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Paris Hiltondan Adriana Lima ve Metin Hara aşkına yorum

'ADRIANA'YI HİÇ BU KADAR MUTLU GÖRMEDİM'

Hilton, süper model Adriana Lima ve yazar sevgilisi Metin Hara'nın birlikteliği hatırlatılarak, "Daha önce hiç Türk sevgilisi olup olmadığıyla ilgili bir soruya da, hayır hiç Türk sevgilim olmadı. Adriana Lima'yı tanıyorum. Çok şeker, çok güzel bir kadın. Onları Instagramdan takip ediyorum. Adriana'yı daha önce bu kadar hiç mutlu görmedim. Muhteşem çiftler" dedi.

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Paris Hiltondan Adriana Lima ve Metin Hara aşkına yorum
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