Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, Uludağ tatilinde oğlu Demir'in yanında gözaltına alındı! Sinan Serter kimdir?

Özlem Yıldız, 2013 yılında Sinan Serter ile olan sekiz yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, oğulları Demir ile Uluda'a birlikte vakit geçirmeye gitti. Ancak alacaklıların şikayeti üzerine baba - oğulun kaldıkları otele gelen jandarma ekipleri, Sinan Serter'i oğlu Demir'in yanında gözaltına aldı. Haberi alan Özlem Yıldız hemen oğlu Demir'in yanına gitti. Oğlunun psikolojisi bozulmasın diye çaba sarf eden Yıldız'ın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinana Serter kimdir?

29.01.2019 13:34 - Son Güncelleme: 29.01.2019 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





