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Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, Uludağ tatilinde oğlu Demir'in yanında gözaltına alındı! Sinan Serter kimdir?

Özlem Yıldız, 2013 yılında Sinan Serter ile olan sekiz yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, oğulları Demir ile Uluda'a birlikte vakit geçirmeye gitti. Ancak alacaklıların şikayeti üzerine baba - oğulun kaldıkları otele gelen jandarma ekipleri, Sinan Serter'i oğlu Demir'in yanında gözaltına aldı. Haberi alan Özlem Yıldız hemen oğlu Demir'in yanına gitti. Oğlunun psikolojisi bozulmasın diye çaba sarf eden Yıldız'ın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinana Serter kimdir?

29.01.2019 13:34 - Son Güncelleme: 29.01.2019 13:38
Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, Uludağ tatilinde oğlu Demir'in yanında gözaltına alındı! Sinan Serter kimdir?

ÖZLEM YILDIZ'IN ESKİ EŞİNE BÜYÜK ŞOK!

Bir magazin programında yer alan habere göre; Sunucu Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter oğlu ile birlikte Uludağ'a tatile gitti.

Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, Uludağ tatilinde oğlu Demir'in yanında gözaltına alındı! Sinan Serter kimdir?

ALACAKLILAR AFFETMEDİ!

Sinan Serter, alacaklıların şikayeti üzerine gözaltına alındı. Oğlu ile birlikte kaldığı otele gelen jandarma ekipleri Serter'i oğlunun gözleri önünde gözaltına aldı.

Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, Uludağ tatilinde oğlu Demir'in yanında gözaltına alındı! Sinan Serter kimdir?

Haberi alan Özlem Yıldız hemen oğlu Demir'in yanına gitti. Oğlunun psikolojisi bozulmasın diye çaba sarf eden Yıldız'ın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.

Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, Uludağ tatilinde oğlu Demir'in yanında gözaltına alındı! Sinan Serter kimdir?

Özlem Yıldız ve Sinan Serter 8 yıllık birlikteliğin ardından boşanma kararı almıştı.

Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, Uludağ tatilinde oğlu Demir'in yanında gözaltına alındı! Sinan Serter kimdir?

SİNAN SERTER KİMDİR?

Armatörlük yapan Sinan Serter, sunucu Özlem Yıldız ile yaşadığı beraberlik ve evlilikle sık sık gündeme geliyordu. 2005 yılında nikah masasına oturan ikili, 3 Ekim 2013 tarihinde boşandı. Bir dönem yaşadığı maddi krizle haberlere konu olan Sinan Serter'in Özlem Yıldız'dan 12 yaşında Demir isminde bir oğlu var.

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