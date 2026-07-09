CANLI YAYIN
Geri

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur vefatının 3. yılında özlemle anıldı: "Her gün kalbimdesin"

8 Temmuz 2023'te hayatını kaybeden MFÖ'nün efsane ismi, basgitarist, besteci ve oyuncu Özkan Uğur, vefatının üçüncü yıl dönümünde ailesi ve sanat dünyasından yakın dostları tarafından anıldı. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'un yanı sıra Mazhar Alanson, Cem Yılmaz, Ayşegül Aldinç ve Zafer Algöz gibi isimlerin sosyal medyada paylaştığı mesajlar usta sanatçıya duyulan hasreti gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özkan Uğur vefatının 3. yıl dönümünde anılıyor

Vokalist, besteci, müzisyen ve oyuncu kimliğiyle Türk sanat dünyasına damga vuran Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te 69 yaşında lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı, aradan geçen iki yıla rağmen sevenlerinin gönlündeki yerini koruyor.

Eşi ve oğlundan yürek burkan paylaşımlar

EŞİNDEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Kendine özgü enerjisi, mizahi kişiliği ve sanat hayatına kattığı unutulmaz eserlerle hafızalara kazınan Uğur, vefat yıl dönümünde özlemle anıldı. Yaklaşık 50 yılı aşan sanat yaşamında sayısız projeye imza atan Özkan Uğur için ilk paylaşımlardan biri eşi Aysun Aslan Uğur'dan geldi. Eşine duyduğu özlemi dile getiren Aysun Aslan Uğur, "Unutturamaz seni hiçbir şey…" sözleriyle duygularını ifade etti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Oğlu Alişan Uğur’dan yürek burkan sözler

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur da babasına olan özlemini yürek burkan sözlerle dile getirdi. Babasını her gün düşündüğünü belirten Alişan Uğur, "Her gün aklımdasın, her gün kalbimdesin babacım. Seni çok özlüyorum, özlüyoruz." ifadelerini kullandı.

Video Oynatma İkonu Özkan Uğur'un oğlundan hasret yüklü sözler: "Her gün aklımdasın"
Mazhar Alanson’dan duygusal veda: Sensiziz zor

"SENSİZİZ ZOR"

MFÖ'nün bir diğer efsane ismi Mazhar Alanson da yıllarca aynı sahneyi paylaştığı yakın dostunu unutmadı. Alanson, yaptığı paylaşımda "Allah rahmet eylesin. Sensiziz, zor." sözleriyle Özkan Uğur'a duyduğu özlemi dile getirdi. Sanatçının paylaşımı, grubun hayranlarını da duygulandırdı.

Ayşegül Aldinç ve Zafer Algöz’den anma mesajları

Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç de yakın arkadaşını anan isimler arasında yer aldı. Aldinç, "Canım benim, yokluğun ne büyük eksiklik. Çok sevildiğini, hiç unutulmadığını umarım ruhun hissediyordur." sözleriyle Özkan Uğur'u andı. Usta oyuncu Zafer Algöz ise Özkan Uğur ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak hasretini dile getirdi.

Cem Yılmaz’dan Özkan ağabeye hasret dolu sözler

GERİDE BIRAKTIĞI BÜYÜK SAYGI VE SEVGİ

Cem Yılmaz da usta sanatçı için yaptığı paylaşımda, "Özkan ağabeyimi hasretle anıyorum. Çok özlüyorum. Nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı. Sanat dünyasının peş peşe yaptığı paylaşımlar, Özkan Uğur'un geride bıraktığı büyük sevgi ve saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

MFÖ’nün efsane ismi 3 yıl önce vefat etti

MFÖ müzik grubunun sevilen ismi, şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Yaklaşık yarım asra yayılan sanat yaşamında basgitarist, besteci, vokalist ve oyuncu kimliklerini bir arada taşıyan Uğur, kendine özgü sahne enerjisi ve mizahi üslubuyla Türk müzik ve sinema dünyasında gönüllerde yer edindi.

G.O.R.A’dan Güllerin İçinden’e unutulmaz eserler

UNUTULMAZ ESERLERE İMZA ATTI

Başarılı sanatçı, "Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero" ve "Güllerin İçinden" eserlerinin de aralarında bulunduğu birçok şarkıya imza attı, "G.O.R.A.", "A.R.O.G", "Yahşi Batı" ve "Komser Şekspir" gibi birçok filmde rol aldı. Osman Hurşit Bey ile Nahide Hanım'ın beşinci çocuğu olan Uğur, 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı, eğitim hayatının ilk yıllarında mandolin ile tanıştı.

Müzik yolculuğu Atomikler ile başladı

Fenerbahçe Lisesi'nde okuduğu yıllarda "Atomikler" adlı amatör bir grup kuran Uğur, grupla birlikte popüler şarkıları seslendirdi. Özkan Uğur, profesyonel müzik hayatına 1970'te "Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası" ile başladı. Sanatçı, 1971'de tanıştığı, daha sonra MFÖ grubunu kuracağı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile katıldığı ilk grubu Kaygısızlar'da basgitaristlik yaptı.

Kurtalan Ekspres’te Barış Manço ile sahne aldı

BARIŞ MANÇO İLE SAHNE ALDI

"Kaygısızlar"ın dağılmasının ardından 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda yer aldı. Kurtalan Ekspres, ilk plaklarının ardından Manço'nun askere gitmesi dolayısıyla bir süreliğine dağılınca Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile "Ter" grubunu kurdu. Manço'nun askerden dönmesi ve gruba dahil olmasıyla Kurtalan Ekspres'e geri dönen Uğur, grubun 1973-1974'te yayınlanan 2 plak kaydında yer aldı.

Dostlar Orkestrası’ndan Selda Bağcan’a uzanan yolculuk

Usta gitarist, 1974'te Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda çaldı ancak anlaşmazlıklar sonucu ayrıldı. Anadolu rock müziğinin ünlü isimlerinden "Ersen ve Dadaşlar" grubunda Taner Öngür'ün yerine basgitara geçen Uğur, Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan "Türkülerimiz" LP'sinde basgitar çaldı. Sanatçı, 1976'da Seyhan Karabay ve "Kardaşlar" grubunun bir 45'liğinde de bulundu.

MFÖ’nün ilk albümü Ele Güne Karşı Yapayalnız çıktı

MFÖ'NÜN İLK ALBÜMÜ

Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 1984'te MFÖ adıyla ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"ı çıkardı. Albüm, Türk pop müziğinin kilometre taşları arasında gösterildi. Grup "Peki Peki Anladık", "Vak The Rock", "No Problem", "Best of MFÖ", "Geldiler", "Agannaga" ve "Dönmem Yolumdan" adlı albümlerin yanı sıra 1995'te rock ağırlıklı "M.V.A.B"yi, 2003'te tamamı yeni parçalardan oluşan "MFÖ Collection"ı, 2006'da "AGU" ve 2011'de "Ve MFÖ" albümlerini dinleyiciyle buluşturdu.

Eurovision’da Türkiye’yi temsil eden efsane üçlü

MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteleriyle de ön plana çıkan Uğur, "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu birçok besteye imza attı ve "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkati çekti. Uluslararası alanda da Türkiye'yi temsil eden MFÖ, 1985'te "Didai Didai Dai", 1988'de ise "Sufi" adlı şarkılarla Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahneye çıktı.

40 yıl aynı kadroyla müzik yapan nadir gruplardan

40 YIL BOYUNCA AYNI KADRO

Yaklaşık 40 yıl boyunca aynı kadroyla üretimini sürdüren MFÖ, Türk pop ve rock müziğinin en uzun soluklu grupları arasında gösterildi. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" adlı bestelerin vokalinde de yer alan Uğur, "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yaptı.

Solo albümü olmayan tek MFÖ üyesiydi

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıydı. İlk yayınladığı solo şarkı "Karışık Pizza" filminin müziği olan "Maksat Muhabbet Olsun" parçası oldu. Sanatçının "G.O.R.A." filmi için yazdığı "Olduramadım" ise ikinci şarkısı oldu. Sanatçı, son parçası "Aynada" adlı teklisini 2016'da DMC'den dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sertab Erener’den Yavuz Çetin’e beste ve söz yazdı

ÜNLÜ İSİMLERE BESTE VE SÖZ YAZARLIĞI

Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel" ve "Nenni" şarkılarının bestelerine, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözlerine imza attı. Özkan Uğur hiçbir anlama gelmeyen sözleri kullandığı şarkılar da yaptı.

Eşkıya’dan G.O.R.A’ya beyaz perdede iz bıraktı

Usta sanatçı 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı "Arkadaşım Şeytan" filmiyle beyaz perdeye adım attı. Yavuz Turgul'un yönettiği 1996 yapımı "Eşkıya"nın yanı sıra "Komser Şekspir", "Alacakaranlık", "A.R.O.G.", "G.O.R.A.", "Yahşi Batı" ve "Pek Yakında" adlı filmlerde rol aldı.

İkinci Bahar dizisinde ve yarışma programlarında rol aldı

MÜZİSYENLİĞİN YANI SIRA OYUNCULUK VE SUNUCULUK

"İkinci Bahar", "Yeter Anne", "İstanbul Şahidimdir", "Cennet Mahallesi", "Kısık Ateşte 15 Dakika" ve "Türk Malı" dizilerinde de oynayan Uğur, "Ağırlığınca Altın" ve "Özkan'la Kaç Para" yarışmalarını sundu.

Aysun Aslan ile evli olan sanatçının bir oğlu var

Aysun Aslan Uğur ile 1989'da evlenen sanatçının Alişan adında bir oğlu bulunuyor. Lenf kanseri nedeniyle 8 Temmuz 2023'te 69 yaşında yaşamını yitiren Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin