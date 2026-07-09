MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur vefatının 3. yılında özlemle anıldı: "Her gün kalbimdesin"

Usta gitarist, 1974'te Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda çaldı ancak anlaşmazlıklar sonucu ayrıldı. Anadolu rock müziğinin ünlü isimlerinden "Ersen ve Dadaşlar" grubunda Taner Öngür'ün yerine basgitara geçen Uğur, Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan "Türkülerimiz" LP'sinde basgitar çaldı. Sanatçı, 1976'da Seyhan Karabay ve "Kardaşlar" grubunun bir 45'liğinde de bulundu.