MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur vefatının 3. yılında özlemle anıldı: "Her gün kalbimdesin"
8 Temmuz 2023'te hayatını kaybeden MFÖ'nün efsane ismi, basgitarist, besteci ve oyuncu Özkan Uğur, vefatının üçüncü yıl dönümünde ailesi ve sanat dünyasından yakın dostları tarafından anıldı. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'un yanı sıra Mazhar Alanson, Cem Yılmaz, Ayşegül Aldinç ve Zafer Algöz gibi isimlerin sosyal medyada paylaştığı mesajlar usta sanatçıya duyulan hasreti gözler önüne serdi.
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