Özgürlüğüne kavuştu küvet yamulttu! Britney Spears bu kez çırılçıplak paylaştı babasından kurtulan Britney Spears soyundu!
Bir süredir öz babası Jamie Spears'la olan davasından dolayı magazin gündeminde kendisine yer bulan, her yaptığı paylaşımla olay yaratan dünyca ünlü Amerikalı şarkıcı Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının esaretinden kurtulmayı çıplak fotoğraflar paylaşarak kutladı. Karar öncesi Instagram hesabını kapatan Spears, böylece sosyal medyaya sansasyonel bir girişi yaparken diğer bir yandan çırılçıplak fotoğraflarındaki photoshop hatasıyla küvet 'yamulttu'.
03.10.2021 16:33
- Son Güncelleme: 03.10.2021 16:34
Bir süredir babasıyla vasilik konusunda davalık olan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ı mutlu eden bir haber çıktı. Los Angeles mahkemesi konuyla ilgili karara vardı.
KARAR VERİLDİ
Los Angeles mahkemesi bugün konuyla ilgili bir karara vardı. Bu karara göre; dünyaca ünlü sanatçı Britney Spears, babasının güdümünden kurtuldu.
GEÇİCİ VASİ ATANDI
Sanatçının tüm servetini kontrol eden baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisi askıya alındı.
Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için verdiği mücadeleyi kazanmasının ardından Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.