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Özge Yağız'ın güzelliğine rakip çıktı tamamen gölgede kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge'nin kardeşi...

Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Yemin adlı diziyle adını duyuran aynı zamanda o dizide aşkı da bulan Özge Yağız şu sıralar Sol Yanım adlı dizide boy gösteriyor. Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci'yle aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle kısa süre sonra nikah masasına oturacak. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. Kardeşlerin güzelliğine ve benzerliğine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

03.02.2021 14:47 - Son Güncelleme: 03.02.2021 16:31
Özge Yağız'ın güzelliğine rakip çıktı tamamen gölgede kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge'nin kardeşi...

Son dönemin en popüler isimlerinden biri Özge Yağız. 23 yaşındaki oyuncu Yemin dizisiyle parladı, sosyal medya desteğini de arkasına aldı.

Şimdilerde Sol Yanım adlı dizide boy gösteren Özge Yağız kısa süre sonra da nikah masasına oturacak.

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Özge Yağız'ın güzelliğine rakip çıktı tamamen gölgede kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge'nin kardeşi...

Yemin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökberk Demirci ile Özge Yağız'ın bu yıl içersinde evleneceği iddia edildi. İkilinin ne zaman evleneceği henüz bilinmezken bu haber şimdiden sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Özge Yağız'ın güzelliğine rakip çıktı tamamen gölgede kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge'nin kardeşi...

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Özge Yağız hakkında araştırma yapan ablası Ezgi Yağız'ı görünce şaştı kaldı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Özge Yağız'ın güzelliğine rakip çıktı tamamen gölgede kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge'nin kardeşi...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Özge Yağız'ın güzelliğine rakip çıktı tamamen gölgede kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge'nin kardeşi...