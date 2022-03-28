Özge Yağız ve sevgilisi Gökberk Demirci ayrıldı! Milyonların önünde kahreden veda! Şöhret geldi aşk bitti Baba'nın Büşra'sı...
Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız, Yemin adlı diziyle adını duyurdu. Şimdilerde Tolga Sarıştaş ile Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran Ancak Özge Yağız'ın sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gökberk Demirci ile evleneceği söylenen Özge Yağız'on ilişkisinden kara haber var. İddialara gööre Özge Yağız ile Gökberk Demirci ayrıldı.
28.03.2022 14:42 - Son Güncelleme: 28.03.2022 14:42
Oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin "Yemin" dizisi ile başlayan aşkları, yıllara dayanan ilişkiye dönmüştü. İkilinin sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı pozlar göz kamaştırırken, nazar duaları okutan cinstendi.
Son olarak, geçtiğimiz yaz tatil yerinde sevgilisine evlenme teklifi eden Demirci, "Evet" yanıtını almış, güzel oyuncu Özge Yağız ile evlilik yoluna adım atmışlardı.
'EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'
Ancak geçtiğimiz günlerde Özge Yağız'ın yaptığı 'evlenmeyi düşünmüyorum' açıklaması suyu bulandıran ilk açıklama oldu.