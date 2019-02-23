Özge Ulusoy'un bu halini görenler gözlerine inanamadı! Ne yaptın Özge!

Dünyaca ünlü süper model ve oyuncu Cara Delevingne yeni saç modeliyle gündemde. Bir süre önce platin sarısı rengine boyattığı saçlarıyla görüntülenmişti. Daha sonra, yeni film projesi için saçlarını kısa kestirdi. Hatta kesim esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Delevingne, kesilen saçlarının fotoğrafını da ayrıca yayımladı.