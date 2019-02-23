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Özge Ulusoy'un bu halini görenler gözlerine inanamadı! Ne yaptın Özge!

Ünlü kadınların pek çoğunun favorisi artık kısa saç. Yoğun çalışma temposu, koşuşturmaca veya iş için derken kısa saç kesin bir çözümmüş gibi duruyor. Başta Özge Ulusoy olmak üzere ünlü kadın kısa saçlı hallleri sizi çok şaşırtacak.

23.02.2019 14:35 - Son Güncelleme: 23.02.2019 14:39
Özge Ulusoy'un bu halini görenler gözlerine inanamadı! Ne yaptın Özge!

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği Türk Hava Yolları reklam filminde kamera karşısına geçen Sylvia Hoeks, uzun sarı saçlarını tamamen kazıttı.

Özge Ulusoy'un bu halini görenler gözlerine inanamadı! Ne yaptın Özge!

Rol aldığı The Girl in The Spider Web ve Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi filmlerle de tanınan Hoeks, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi. Kısacık saçlarıyla mutlu ve formda görünen Sylvia Hoeks, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına gülümseyerek yoluna devam etti.

Özge Ulusoy'un bu halini görenler gözlerine inanamadı! Ne yaptın Özge!

Fakat saçlarına kıyıp bambaşka bir imaj tercih eden sadece Sylvia Hoeks değil. Ünlü kadınların pek çoğu cesur kısa saç modelleriyle günlerce konuşulmuştu.

BERGÜZAR KOREL

Özge Ulusoy'un bu halini görenler gözlerine inanamadı! Ne yaptın Özge!
Özge Ulusoy'un bu halini görenler gözlerine inanamadı! Ne yaptın Özge!

Dünyaca ünlü süper model ve oyuncu Cara Delevingne yeni saç modeliyle gündemde. Bir süre önce platin sarısı rengine boyattığı saçlarıyla görüntülenmişti. Daha sonra, yeni film projesi için saçlarını kısa kestirdi. Hatta kesim esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Delevingne, kesilen saçlarının fotoğrafını da ayrıca yayımladı.

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