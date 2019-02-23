Özge Ulusoy'un bu halini görenler gözlerine inanamadı! Ne yaptın Özge!
Ünlü kadınların pek çoğunun favorisi artık kısa saç. Yoğun çalışma temposu, koşuşturmaca veya iş için derken kısa saç kesin bir çözümmüş gibi duruyor. Başta Özge Ulusoy olmak üzere ünlü kadın kısa saçlı hallleri sizi çok şaşırtacak.
23.02.2019 14:35
- Son Güncelleme: 23.02.2019 14:39
Dünyaca ünlü süper model ve oyuncu Cara Delevingne yeni saç modeliyle gündemde. Bir süre önce platin sarısı rengine boyattığı saçlarıyla görüntülenmişti. Daha sonra, yeni film projesi için saçlarını kısa kestirdi. Hatta kesim esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Delevingne, kesilen saçlarının fotoğrafını da ayrıca yayımladı.
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