Ata Demirer ile Aslı Turanlı ihanet yüzünden mi ayrıldı? Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Son günlerin en bomba aşkı, oyuncu Ata Demirer ile yine kendisi gibi oyuncu olan Aslı Turanlı olmuştu. 46 yaşındaki Ata Demirer'in 24 yaşındaki oyuncu Aslı Turanlı ile aşk başladığı gibi hızlı bitti. Daha önce Özge Borak ile evli olan Ata Demirer ve Aslı Turanlı ayrıldı. Peki Aslı Turanlı ve Ata Demirer neden ayrıldı? İşte olay yaratacak o iddia...

23.02.2019 14:04 - Son Güncelleme: 23.02.2019 14:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





