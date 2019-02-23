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Ata Demirer ile Aslı Turanlı ihanet yüzünden mi ayrıldı? Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Son günlerin en bomba aşkı, oyuncu Ata Demirer ile yine kendisi gibi oyuncu olan Aslı Turanlı olmuştu. 46 yaşındaki Ata Demirer'in 24 yaşındaki oyuncu Aslı Turanlı ile aşk başladığı gibi hızlı bitti. Daha önce Özge Borak ile evli olan Ata Demirer ve Aslı Turanlı ayrıldı. Peki Aslı Turanlı ve Ata Demirer neden ayrıldı? İşte olay yaratacak o iddia...

23.02.2019 14:04 - Son Güncelleme: 23.02.2019 14:12
Ata Demirer ile Aslı Turanlı ihanet yüzünden mi ayrıldı? Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Magazin dünyasının tozlu raflarına Ata Demirer ve Aslı Turanlı ilişkisi de kalktı. 1 ay önce aşk yaşamay başlayan çift sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Peki Ata Demirer ve Aslı Turanlı neden ayrıldı?

Ata Demirer ile Aslı Turanlı ihanet yüzünden mi ayrıldı? Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Bir ay önce Ata Demirer ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi. Aslı Turanlı, bir proje için görüşmeye gittiğini, bir ay içinde de bir film için Kıbrıs'ta çekimlere başlayacaklarını söyledi.

Ata Demirer ile Aslı Turanlı ihanet yüzünden mi ayrıldı? Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Komedyen Ata Demirer ile ayrıldıkları yönündeki haberleri doğrulayan genç oyuncu, bu konuda yorum yapmayacağını belirtti.

YÜZÜ ASILDI

"Ata Demirer'in kendisini aldattığı için ayrıldıkları" iddiasının sorulması üzerine biraz gerilen Aslı Turanlı, yüzü asık bir şekilde uzaklaştı.

Ata Demirer ile Aslı Turanlı ihanet yüzünden mi ayrıldı? Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Ata Demirer bir dönem yine kendisi gibi oyuncu olan Özge Borak ile evliydi.

Ata Demirer ile Aslı Turanlı ihanet yüzünden mi ayrıldı? Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
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