Bugünkü
Takvim

Özge Ulusoy 'yüzüme bıçak değmedi' diyor fotoğraflarsa tam aksini! 'Estetiğim yok' diyen Özge Ulusoy dillere düştü

2003 yılında katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında ikinci olan ve sonrasında hayatı değişen Özge Ulusoy, kameralar önündeki yıllarında da bambaşka birine dönüştü. Sürekli olarak 'dolgu ve botoks var estetik yok' diyen Özge Ulusoy'un sonra olarak yine 'estetiğim yok' açıklaması sonrası 38 yaşındaki model önceki gün sosyal medyada gündem oldu. Özge Ulusoy'un 2003 yılından günümüze kadarki değişimi gözler önüne serildi. Bundan birkaç hafta önce botoks yaptırdığı ortaya çıkan ünlü modelin fotoğraflarına yorum yağdı.

25.02.2021 12:17 - Son Güncelleme: 25.02.2021 12:36
Özge Ulusoy 'yüzüme bıçak değmedi' diyor fotoğraflarsa tam aksini! 'Estetiğim yok' diyen Özge Ulusoy dillere düştü

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan modelleri arasına giren Özge Ulusoy'un yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın diline düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özge Ulusoy 'yüzüme bıçak değmedi' diyor fotoğraflarsa tam aksini! 'Estetiğim yok' diyen Özge Ulusoy dillere düştü

Yakın zamanda bir kez daha ameliyat masasına yattığı bilinen Özge Ulusoy'un yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmazken estetiksiz hali merak konusu oldu.

Özge Ulusoy 'yüzüme bıçak değmedi' diyor fotoğraflarsa tam aksini! 'Estetiğim yok' diyen Özge Ulusoy dillere düştü

Son olarak "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" sözleri inandırıcı bulunmayan Özge Ulusoy'un eski fotoğrafları ortalığa saçıldı.

Özge Ulusoy 'yüzüme bıçak değmedi' diyor fotoğraflarsa tam aksini! 'Estetiğim yok' diyen Özge Ulusoy dillere düştü

İşte Özge Ulusoy'un estetiksiz hali ve yıllar içindeki değişimi...

Özge Ulusoy 'yüzüme bıçak değmedi' diyor fotoğraflarsa tam aksini! 'Estetiğim yok' diyen Özge Ulusoy dillere düştü

Özge Ulusoy'un 2003'ten günümüze kadarki değişimi gözler önüne serildi.