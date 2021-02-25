Özge Ulusoy 'yüzüme bıçak değmedi' diyor fotoğraflarsa tam aksini! 'Estetiğim yok' diyen Özge Ulusoy dillere düştü

2003 yılında katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında ikinci olan ve sonrasında hayatı değişen Özge Ulusoy, kameralar önündeki yıllarında da bambaşka birine dönüştü. Sürekli olarak 'dolgu ve botoks var estetik yok' diyen Özge Ulusoy'un sonra olarak yine 'estetiğim yok' açıklaması sonrası 38 yaşındaki model önceki gün sosyal medyada gündem oldu. Özge Ulusoy'un 2003 yılından günümüze kadarki değişimi gözler önüne serildi. Bundan birkaç hafta önce botoks yaptırdığı ortaya çıkan ünlü modelin fotoğraflarına yorum yağdı.

25.02.2021 12:17 - Son Güncelleme: 25.02.2021 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





