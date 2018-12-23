Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe'nin çocukluk fotoğrafına bakın (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

ATV ekranların izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz, yayınlanan her yeni bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Son 10 yılın en iyi çıkış yapan dizisi olarak tarihe geçen Sen Anlat Karadeniz oyuncuları hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor.

ONLAR DA MİNİK BİRER ÇOCUKTU

Sen Anlat Karadeniz oyuncularının çocukluk halleri sizleri çok şaşırtacak. İşte başta İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.