RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hakkında bomba iddia! Oğlunun bakıcısını darp etti mi? Şiddetin görüntüleri…

Özcan Deniz ile Feyza Aktan cephesinde sular durulmuyor! 2018 yılında evlenen ve sadece 15 ay evli kalan Feyza Aktan ile Özcan Deniz, devam eden velayet ve şiddet davasıyla uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. İkiliden Feyza Aktan şimdi ise bambaşka bir iddiayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özcan Deniz'den şiddet gördüğünü iddia eden Feyza Aktan'ın, oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği öne sürüldü. Hatta şiddetin görüntüleri de ortaya çıktı! İşte detaylar…

24.04.2021 13:52 - Son Güncelleme: 24.04.2021 13:52
Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hakkında bomba iddia! Oğlunun bakıcısını darp etti mi? Şiddetin görüntüler…

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Sadece 15 ay evli kalan ikili, boşanmanın ardından kısa bir süre sonra el ele görüntülenerek herkesi şaşkına çevirmişti. Deniz ile Aktan, karantina dönemini de birlikte geçirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hakkında bomba iddia! Oğlunun bakıcısını darp etti mi? Şiddetin görüntüler…

Ancak geçtiğimiz aylarda Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın arası bozuldu! Birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunan ikili, mahkemelik oldu. Feyza Aktan, Özcan Deniz'in birlikte rol aldıkları 'Senkron' dizisindeki gibi kendisine şiddet uyguladığı iddiasında bulundu.

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hakkında bomba iddia! Oğlunun bakıcısını darp etti mi? Şiddetin görüntüler…

Özcan Deniz ile velayet ve şiddet davası devam eden Feyza Aktan, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Aktan'ın oğlu Kuzey'in Naz adıyla seslendiği Özbek asıllı bakıcısı Gülnaz'ı darp ettiği öne sürüldü.

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hakkında bomba iddia! Oğlunun bakıcısını darp etti mi? Şiddetin görüntüler…

Özcan Deniz'in evinde çalışmaya devam eden bakıcının darp görüntüleri de ortaya çıktı.

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hakkında bomba iddia! Oğlunun bakıcısını darp etti mi? Şiddetin görüntüler…

NE OLMUŞTU?
Özcan Deniz ile kısa süreli birlikteliğin arından tekrar mahkemelik olan Feyza Aktan ocak ayında şiddete uğradığı gerekçesiyle savcılığa başvurup eşi ve abisi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ardından Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.