Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hakkında bomba iddia! Oğlunun bakıcısını darp etti mi? Şiddetin görüntüleri…

Özcan Deniz ile Feyza Aktan cephesinde sular durulmuyor! 2018 yılında evlenen ve sadece 15 ay evli kalan Feyza Aktan ile Özcan Deniz, devam eden velayet ve şiddet davasıyla uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. İkiliden Feyza Aktan şimdi ise bambaşka bir iddiayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özcan Deniz'den şiddet gördüğünü iddia eden Feyza Aktan'ın, oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği öne sürüldü. Hatta şiddetin görüntüleri de ortaya çıktı! İşte detaylar…

24.04.2021 13:52 - Son Güncelleme: 24.04.2021 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





