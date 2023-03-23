Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan tepki çeken 'hamilelik' açıklaması! 'Leş' dedi Bircan Bali küplere bindi: "Evliyken üstelik çocuğu varken..."
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan tepki çeken 'hamilelik' açıklaması! 'Leş' dedi Bircan Bali küplere bindi. Kendisinden 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar ile birlikte yaşadığı Zekeriyaköy'deki evinde 20 Ocak'ta sade bir nikâh töreni ile evlenen Özcan Deniz tepkilerin odağında... Eşi Samar Dadgar Instagram'dan takipçileri ile soru - cevap etkinliği düzenledi. Kendisine yöneltilen hamilelik iddiası hakkında ilginç bir çıkış yapan Samar Dadgar'a Bircan Bali'den tepki gecikmedi. Bali, Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın yanıtına karşılık, "Sizin hayatlarınızın leşliğinden olabilir mi?" sorusunu yöneltti. İşte detaylar...
23.03.2023 10:56 - Son Güncelleme: 23.03.2023 11:10
"EVLİYKEN ÜSTELİK ÇOCUĞU VARKEN..."
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan tepki çeken 'hamilelik' açıklaması! 'Leş' dedi Bircan Bali küplere bindi.
Deniz, boşanmanın ardından aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da buldu.
BALAYI DÖNÜŞÜ GÖRÜNTÜLENDİLER!
Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.Annesinin, İranlı güzeli istemediği yönündeki haberler hakkında konuşan Deniz, "Bunlar ailevi sorunlarımız" dedi.