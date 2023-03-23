Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan tepki çeken 'hamilelik' açıklaması! 'Leş' dedi Bircan Bali küplere bindi: "Evliyken üstelik çocuğu varken..."

BALAYI DÖNÜŞÜ GÖRÜNTÜLENDİLER!

Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.Annesinin, İranlı güzeli istemediği yönündeki haberler hakkında konuşan Deniz, "Bunlar ailevi sorunlarımız" dedi.