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Haberler Magazin Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan tepki çeken 'hamilelik' açıklaması! 'Leş' dedi Bircan Bali küplere bindi: "Evliyken üstelik çocuğu varken..."

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan tepki çeken 'hamilelik' açıklaması! 'Leş' dedi Bircan Bali küplere bindi: "Evliyken üstelik çocuğu varken..."

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan tepki çeken 'hamilelik' açıklaması! 'Leş' dedi Bircan Bali küplere bindi. Kendisinden 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar ile birlikte yaşadığı Zekeriyaköy'deki evinde 20 Ocak'ta sade bir nikâh töreni ile evlenen Özcan Deniz tepkilerin odağında... Eşi Samar Dadgar Instagram'dan takipçileri ile soru - cevap etkinliği düzenledi. Kendisine yöneltilen hamilelik iddiası hakkında ilginç bir çıkış yapan Samar Dadgar'a Bircan Bali'den tepki gecikmedi. Bali, Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın yanıtına karşılık, "Sizin hayatlarınızın leşliğinden olabilir mi?" sorusunu yöneltti. İşte detaylar...

23.03.2023 10:56 - Son Güncelleme: 23.03.2023 11:10
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan tepki çeken ’hamilelik’ açıklaması! ’Leş’ dedi Bircan Bali küplere bindi: Evliyken üstelik çocuğu varken...

"EVLİYKEN ÜSTELİK ÇOCUĞU VARKEN..."

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan tepki çeken 'hamilelik' açıklaması! 'Leş' dedi Bircan Bali küplere bindi.

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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan tepki çeken ’hamilelik’ açıklaması! ’Leş’ dedi Bircan Bali küplere bindi: Evliyken üstelik çocuğu varken...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2019'da yollarını ayırdı.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan tepki çeken ’hamilelik’ açıklaması! ’Leş’ dedi Bircan Bali küplere bindi: Evliyken üstelik çocuğu varken...

Deniz, boşanmanın ardından aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da buldu.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan tepki çeken ’hamilelik’ açıklaması! ’Leş’ dedi Bircan Bali küplere bindi: Evliyken üstelik çocuğu varken...

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER!
Mutlu bir birliktelik sürdüren ikili, geçen günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran ikili, balayı için Dubai'ye gitti.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan tepki çeken ’hamilelik’ açıklaması! ’Leş’ dedi Bircan Bali küplere bindi: Evliyken üstelik çocuğu varken...

BALAYI DÖNÜŞÜ GÖRÜNTÜLENDİLER!
Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.Annesinin, İranlı güzeli istemediği yönündeki haberler hakkında konuşan Deniz, "Bunlar ailevi sorunlarımız" dedi.

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