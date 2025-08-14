Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kayınvalidesinden şiddet gördüğünü açıkladı: “Karnıma dakikalarca tekme attı”
Ailesi ile yaşadığı sorunlarla magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz, dün sosyal medya hesabında olayın detaylarını paylaşmıştı. Özcan Deniz ve annesi Kadriye Deniz, karşılıklı olarak yaptıkları paylaşımlarla birbirlerini sildiklerini duyurmuştu. Dikkat çeken bir paylaşım da Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan geldi. Dadgar, kayınvalidesi Kadriye Deniz'den şiddet gördüğünü iddia ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar ise kan dondurdu.
