Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kayınvalidesinden şiddet gördüğünü açıkladı: “Karnıma dakikalarca tekme attı”

Ailesi ile yaşadığı sorunlarla magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz, dün sosyal medya hesabında olayın detaylarını paylaşmıştı. Özcan Deniz ve annesi Kadriye Deniz, karşılıklı olarak yaptıkları paylaşımlarla birbirlerini sildiklerini duyurmuştu. Dikkat çeken bir paylaşım da Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan geldi. Dadgar, kayınvalidesi Kadriye Deniz'den şiddet gördüğünü iddia ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar ise kan dondurdu.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ailesi ile yaşadığı sorunlarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Son olarak Deniz'in ifşaları ve paylaşımları konuşuluyordu.

Buna Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın açıklamaları da eklendi. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in gelinini dövdüğü iddiaları ağızları açık bıraktı.

Samar Dadgar kaynanası Kadriye Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia edip kan donduran açıklamalarda bulundu.

Dadgar, "Ben yerde iken annesi karnıma dakikalarca tekme atmaya başladı (o pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım) ve tekme atarken Özcan banyodan her an çıkabilir diye kızını harcayıp vurma kızım yazıktır günahtır diye bağırmaya başladı" dedi.

Samar Dadgar, kayınvalidesinin kendisine tekme savurduğu sırada, Özcan Deniz'in banyodan çıkma ihtimaline karşılık öz kızını harcama pahasına "Vurma kızım yazıktır" diyerek suçu Yurda Deniz'in üstüne attığını söyledi.

Ardından yatağa fırlatıldığını söyleyen ve kafası yarılmış bir şekilde Özcan Deniz'le yüz yüze geldiklerini belirten Samar Dadgar, "Duvarda ayna vardı hatırlıyorum, kendime bakıyordum ama ses duymuyordum, kulak komple gitti. Ne düşünüyordum biliyor musunuz? Ne olacak şimdi? Neydi bu?" ifadelerini kullandı.

O günü hatırladığında hala tüm vücudunun titrediğini belirtem Samar Dadgar, iddia edilenin aksine orada Özcan Deniz'in kimseye vurmadığını ve eşinin hiçbir kadına el kaldırmayacağını vurguladı.

Yurda Deniz ve Kadriye Deniz'in odadan çıkarılmalarına rağmen hala kapıyı kırmaya çalıştıklarını anlatan Dadgar, yaşananlardan sonra Ercan Deniz'in geçmiş olsun dahi demediğini dile getirdi.

Samar Dadgar, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Özür beklemedim ve beklemiyorum herkesin hayatı kalbi gibi olsun. Evet, ben de bir annenin, bir babanın kızıyım. Büyü yapmış halim böyle ise vay halime! Herkesi kucaklıyorum, kalın sağlıcakla"