Anne-oğul birbirlerini sildiklerini açıkladı! Özcan Deniz vasiyetini ilk kez duyurdu
Ailesi ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'e mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz zeytin dalı uzatmıştı. Anne Kadriye Deniz ise iki oğlunun barışmasını istediğini dile getirirken gelini Samar Dadgar'ı suçlamıştı. Uzatılan zeytin dalı ve anne Deniz'in açıklamalarının ardından Deniz kardeşler arasında yaşanacaklar merak konusu olurken ipler tamamen koptu. Özcan Deniz, sosyal medyada "Benden çalınan 40 yılımın hatırına 40 paylaşım yapacağım" diyerek tüm yaşananları bir bir anlattı. Kadriye Deniz'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi ve anne-oğul karşılıklı olarak birbirlerini sildiklerini açıkladı. Öte yandan Özcan Deniz vasiyetini de ilk kez duyurdu.
Giriş Tarihi: