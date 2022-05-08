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Haberler Magazin Özcan Deniz'in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! Bu kez fena patladı: "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum"

Özcan Deniz'in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! Bu kez fena patladı: "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum"

Özcan Deniz'in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! Bu kez fena patladı Kadriye Deniz... Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz oğlunun genç aşkıyla ilgili kendini tutamadı. Özcan Deniz'in 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığını açıklamıştı. Ancak Özcan Deniz'in annesi, gelin adayı Samar Dadgar'ın oğluyla evlenmesini istemiyor.

08.05.2022 17:21 - Son Güncelleme: 08.05.2022 17:21
Özcan Deniz’in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! Bu kez fena patladı: Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum

BU KEZ FENA PATLADI

Özcan Deniz'in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! İşte "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum" diyen Kadriye Deniz'in sözleri...

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Özcan Deniz’in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! Bu kez fena patladı: Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum

Özcan Deniz Feyza Aktan'dan boşandıktan sonra kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başladı. Özcan Deniz genç aşkına evlilik teklifi de etti. Ancak bu ilişki Deniz'in ailesini mutlu etmedi.

Özcan Deniz’in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! Bu kez fena patladı: Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum

Tv100 haberine göre; Özcan Deniz'in kız kardeşi yurda deniz ve eniştesi Murat Güler, dün Zekeriyaköy'de bir estetik ve güzellik merkezi açtı. Özcan Deniz'in katılmadığı açılışa annesi Kadriye Deniz'in açıklamaları damgasını vurdu.

Özcan Deniz’in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! Bu kez fena patladı: Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum

Kadriye Deniz, torunu Kuzey'i görememekten dert yandı. Kadriye Deniz ayrıca oğlunun genç aşkıyla evliliğini de onaylamadığını söyledi. Kadriye Deniz "Duysun da bunu ben Özcan'ın evliliğini istemiyorum" dedi. Anne Deniz "İlla nikah masasına mı oturmak lazım" diyerek konuyla ilgili fikrini söyledi.

Özcan Deniz’in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! Bu kez fena patladı: Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum

'ŞİMDİLİK NİŞANLIYIM'
Bu yıl İstanbul Moda Akademisi'nden mezun olmayı, İran ve Londra'da mağaza açmayı hedeflediğini söyleyen Samar, geçtiğimiz aylarda evlilik konusunda gelen bir soruya ise "Şimdilik nişanlıyım." demişti.

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