Özcan Deniz'in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! Bu kez fena patladı: "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum"
Özcan Deniz'in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! Bu kez fena patladı Kadriye Deniz... Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz oğlunun genç aşkıyla ilgili kendini tutamadı. Özcan Deniz'in 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığını açıklamıştı. Ancak Özcan Deniz'in annesi, gelin adayı Samar Dadgar'ın oğluyla evlenmesini istemiyor.
08.05.2022 17:21 - Son Güncelleme: 08.05.2022 17:21
BU KEZ FENA PATLADI
Özcan Deniz'in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! İşte "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum" diyen Kadriye Deniz'in sözleri...
Tv100 haberine göre; Özcan Deniz'in kız kardeşi yurda deniz ve eniştesi Murat Güler, dün Zekeriyaköy'de bir estetik ve güzellik merkezi açtı. Özcan Deniz'in katılmadığı açılışa annesi Kadriye Deniz'in açıklamaları damgasını vurdu.
Kadriye Deniz, torunu Kuzey'i görememekten dert yandı. Kadriye Deniz ayrıca oğlunun genç aşkıyla evliliğini de onaylamadığını söyledi. Kadriye Deniz "Duysun da bunu ben Özcan'ın evliliğini istemiyorum" dedi. Anne Deniz "İlla nikah masasına mı oturmak lazım" diyerek konuyla ilgili fikrini söyledi.