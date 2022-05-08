Özcan Deniz'in annesinden Samar Dadgar hakkında dobra açıklama! Bu kez fena patladı: "Kız arkadaşı duyunca alınabilir ama istemiyorum"

Kadriye Deniz, torunu Kuzey'i görememekten dert yandı. Kadriye Deniz ayrıca oğlunun genç aşkıyla evliliğini de onaylamadığını söyledi. Kadriye Deniz "Duysun da bunu ben Özcan'ın evliliğini istemiyorum" dedi. Anne Deniz "İlla nikah masasına mı oturmak lazım" diyerek konuyla ilgili fikrini söyledi.