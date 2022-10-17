Özcan Deniz'in annesi 'bu diğerlerinden beter' demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi yasak aşk iddialarından sonra tektaşı taktı
Özcan Deniz'in annesi 'bu diğerlerinden beter' demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi. Yasak aşk iddialarından sonra Samar Dadgar tektaşı taktı gazetecilere gösterdi. Bir süredir İranlı modacı Samar Dadgar ile sevgili olan Özcan Deniz hakkında geçtiğimiz günlerde yasak aşk iddiaları ortaya atılmıştı. İddiayı doğrulayan eski eş Feyza Aktan'ın aksine Özcan Deniz Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yasak aşkı yalanlamıştı. Ardından İranlı modacı Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Serengil, Dadgar'ın Deniz'in ailesine terör estirdiğini iddia etmişti. Yaşananların ardından Samar Dadgar, Özcan Deniz'in kendisine aldığı tektaş yüzükle ilk kez objektiflere yansıdı.
17.10.2022 11:19 - Son Güncelleme: 17.10.2022 12:08
Özcan Deniz'in annesi 'bu diğerlerinden beter' demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi yasak aşk iddialarından sonra tektaşı taktı...
Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan ve kısa süre sonra kendisinden 21 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Serengil'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İddianın kaynağı kaynağı ise Seren Serengil.
Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz, kısa süre sonra İranlı modacı Samar Dadgar'la sevgili olmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu esnada Samar Dadgar ile ilişki yaşadığı iddiaları gündemdeydi. Bu sebeple Deniz'in ailesi genç sevgiliyi istemiyordu.