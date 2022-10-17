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Haberler Magazin Özcan Deniz'in annesi 'bu diğerlerinden beter' demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi yasak aşk iddialarından sonra tektaşı taktı

Özcan Deniz'in annesi 'bu diğerlerinden beter' demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi yasak aşk iddialarından sonra tektaşı taktı

Özcan Deniz'in annesi 'bu diğerlerinden beter' demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi. Yasak aşk iddialarından sonra Samar Dadgar tektaşı taktı gazetecilere gösterdi. Bir süredir İranlı modacı Samar Dadgar ile sevgili olan Özcan Deniz hakkında geçtiğimiz günlerde yasak aşk iddiaları ortaya atılmıştı. İddiayı doğrulayan eski eş Feyza Aktan'ın aksine Özcan Deniz Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yasak aşkı yalanlamıştı. Ardından İranlı modacı Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Serengil, Dadgar'ın Deniz'in ailesine terör estirdiğini iddia etmişti. Yaşananların ardından Samar Dadgar, Özcan Deniz'in kendisine aldığı tektaş yüzükle ilk kez objektiflere yansıdı.

17.10.2022 11:19 - Son Güncelleme: 17.10.2022 12:08
Özcan Deniz’in annesi ’bu diğerlerinden beter’ demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi yasak aşk iddialarından sonra tektaşı taktı

Özcan Deniz'in annesi 'bu diğerlerinden beter' demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi yasak aşk iddialarından sonra tektaşı taktı...

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Özcan Deniz’in annesi ’bu diğerlerinden beter’ demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi yasak aşk iddialarından sonra tektaşı taktı

Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan ve kısa süre sonra kendisinden 21 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Serengil'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İddianın kaynağı kaynağı ise Seren Serengil.

Özcan Deniz’in annesi ’bu diğerlerinden beter’ demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi yasak aşk iddialarından sonra tektaşı taktı

Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz, kısa süre sonra İranlı modacı Samar Dadgar'la sevgili olmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu esnada Samar Dadgar ile ilişki yaşadığı iddiaları gündemdeydi. Bu sebeple Deniz'in ailesi genç sevgiliyi istemiyordu.

Özcan Deniz’in annesi ’bu diğerlerinden beter’ demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi yasak aşk iddialarından sonra tektaşı taktı

"SABAH YATAK ODASINDA..."

Son olarak Deniz'in sevgilisi hakkında Seren Serengil'den bir iddia ortaya atıldı. Seren Serengil "Yer yerinden oynayacak. Boşanma esnasında Özcan evinde annesiyle yaşıyor, ablası da aynı evde. Fakat o süreçte Özcan kızı eve getiriyor.

Özcan Deniz’in annesi ’bu diğerlerinden beter’ demişti... Samar Dadgar göğsünü gere gere gösterdi yasak aşk iddialarından sonra tektaşı taktı

Boşanmadan daha... Anne ve abla bunu gizliyor. Kadın sabah yatak odasından yardımcıya mesaj atıyor, buraya gel şunu yap bunu yap. Ben bu mesajları okudum. Kadın da Özcan'ın ablasına gidip patlıyor" iddiasında bulundu.

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