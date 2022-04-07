RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'den Feyza Aktan'a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'den Feyza Aktan'a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Feyza Aktan - Özcan Deniz kavgasında Feyza'ya bir darbe daha! geldi. Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz, kendisine ait araç kiralama şirketinden aldığı aracı geri getirmediği gerekçesiyle Aktan'dan şikayetçi oldu. 'Araç bana Özcan Deniz'in hediyesidir' diyen Aktan hakkında, aracı iade etmeyerek hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

07.04.2022 10:32 - Son Güncelleme: 07.04.2022 10:32
Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'den Feyza Aktan'a bir darbe daha geldi.

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Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

Çift, şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Aktan, ünlü oyuncuyla evli olduğu yıllarda Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'İn sahibi, olduğu DNZ araç kiralama şirketine ait bir aracı kullanmaya başladı.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

DNZ filo yetkilileri Özcan Deniz ile boşanan Aktan'ın kullanımında olan aracın iadesi için Aktan'a noter aracılığıyla ihtarname çekerek, aracın iadesi istedi.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den Feyza Aktan’a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!

ARACI İADE ET İHTARI

İhtarname sonrası Aktan, karşı bir ihtarname göndererek, aracın tün giderlerinin Özcan Deniz tarafından karşılanması gerektiği, Deniz'in şirket yetkilisi olduğu ve bu şirket aracılığıyla aracın kendi kullanımına tahsis edildiğini kaydetti.

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