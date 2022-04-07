Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'den Feyza Aktan'a bir darbe daha! 2 yıl hapsi isteniyor!
Feyza Aktan - Özcan Deniz kavgasında Feyza'ya bir darbe daha! geldi. Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz, kendisine ait araç kiralama şirketinden aldığı aracı geri getirmediği gerekçesiyle Aktan'dan şikayetçi oldu. 'Araç bana Özcan Deniz'in hediyesidir' diyen Aktan hakkında, aracı iade etmeyerek hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti.
Çift, şiddetli geçimsizlik iddialarıyla 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Aktan, ünlü oyuncuyla evli olduğu yıllarda Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'İn sahibi, olduğu DNZ araç kiralama şirketine ait bir aracı kullanmaya başladı.
DNZ filo yetkilileri Özcan Deniz ile boşanan Aktan'ın kullanımında olan aracın iadesi için Aktan'a noter aracılığıyla ihtarname çekerek, aracın iadesi istedi.
ARACI İADE ET İHTARI
İhtarname sonrası Aktan, karşı bir ihtarname göndererek, aracın tün giderlerinin Özcan Deniz tarafından karşılanması gerektiği, Deniz'in şirket yetkilisi olduğu ve bu şirket aracılığıyla aracın kendi kullanımına tahsis edildiğini kaydetti.