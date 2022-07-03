Özcan Deniz oğlu Kuzey'i sahneye çıkardı! Hayranlarına içini döktü! "Nasıl kurtarırım diye çok düşündüm!"

Bundan sonra kalan hayatının her dakikasını oğluyla geçirmek istediğini söyleyen sanatçı, samimi açıklamalarda da bulundu: Oğlumun annesi Feyza Hanım'ın açtığı tüm davalardan beraat ettim. Karşı taraf ortaya bir kazanç sürmedi ama ben 30 yıllık kariyerimi, bütün birikimimi masaya koydum.