Özcan Deniz oğlu Kuzey'i sahneye çıkardı! Hayranlarına içini döktü! "Nasıl kurtarırım diye çok düşündüm!"
Şarkıcı Özcan Deniz, 2016 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturdu. İkilinin 30 Nisan 2018'de çocukları Kuzey dünyaya gelmişti. Ancak 15 aylık evliliğin ardından boşanan ikili ayrılık sonrası birçok kez karşı karşıya gelmiş ve davalık olmuştu. Aralarında soğuk rüzgarlar esen Özcan Deniz ile Feyza Aktan, son olarak Deniz'in konserdeki sözleriyle gündeme geldi. 15 yıl aradan sonra Harbiye'de sevenleriyle buluşan Deniz, oğlu Kuzey'i de sahneye çıkardı. Kuzey'i kucağına alan Deniz, "Bu oğlumla ilk konserim. Çok mutluyum." dedi. Oğlunun velayetini kazanamayan Özcan Deniz, hayranlarıyla dertleşti.
Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz; eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış, davadan beraat ettikten sonra Aktan'ı affettiğini belirtmişti. Feyza Aktan ise "Özcan'ın gücü karşısında çaresiz ve çıplak kaldım" ifadesini kullanmıştı.
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikah masasına oturmuştu. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti. Ancak çiftin mutlulukları kısa sürmüş ve 15 aylık evliliğin ardından boşanmışlardı.
Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık olmuşlardı. Aralarında soğuk rüzgarlar esen eski çift Özcan Deniz ile Feyza Aktan son olarak şarkıcının konserdeki sözleriyle gündeme geldi.
Özcan Deniz, 15 yıl aradan sonra Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluştu. Oğlu Kuzey'i sahneye çıkaran Özcan Deniz "Bu oğlumla ilk konserim. Çok mutluyum" dedi. Oğlunun velayetini kazanamayan Özcan Deniz hayranlarına içini döktü...
İşte Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile o anları...