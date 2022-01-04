Özcan Deniz genç sevgilisiyle pozlarını paylaşmıştı! Feyza Aktan’dan hamle gecikmedi süper minili pozları ‘nispet’ olarak yorumlandı
Özcan Deniz genç sevgilisiyle pozlarını paylaşmıştı! Bir süre önce olaylı boşanmalarıyla gündeme gelen Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasındaki velayet davasında geçen hafta yeni bir gelişme yaşanmıştı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karara bağlamıştı. Velayet davası uzun süre gündemde yer edinirken Özcan Deniz, genç sevgilisi Samar Dadgar ile paylaşım yaparak dikkat çekmişti. Deniz'in ardından dikkat çeken bir paylaşımda Feyza Aktan'dan geldi. Aktan süper minili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
04.01.2022 01:14
- Son Güncelleme: 04.01.2022 01:14
Özcan Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasında, geçen hafta İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde görüldü.
Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karara bağladı.
Velayet davası uzun süre gündemde yer edinirken Özcan Deniz, genç sevgilisi Samar Dadgar ile paylaşım yaparak dikkat çekti.
Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu Instagram sayfasında yayınlayan Özcan Deniz, magazin gündemine bomba gibi düştü.
FEYZA'DAN HAMLE GECİKMEDİ
Özcan Deniz'in magazin manşetlerini süsleyen paylaşımının ardından Feyza Aktan da dikkat çeken bir hamle de bulundu.