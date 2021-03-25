Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile karşı karşıya! 3 saat süren duruşma sonrası arka kapıdan kaçmaya çalıştı...

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile karşı karşıya geldi! Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile oğlunun velayetini almak için dava açtığı eski eşi Feyza Aktan, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmış ve iki yaşındaki çocuklarının velayeti Aktan'da kalmıştı. Ancak daha sonra Özcan Deniz oğlu Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Bugün görülen davanın 2. duruşması 3 saat sürdü. Özcan Deniz ise mahkeme çıkışı arka kapıdan kaçmaya çalışması ile dikkat çekti. İkili son dönemde sosyal medya üzerinden birbirleri hakkında yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu. İşte Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın velayet duruşmasından kareler...

25.03.2021 15:33 - Son Güncelleme: 25.03.2021 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





