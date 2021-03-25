Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile karşı karşıya! 3 saat süren duruşma sonrası arka kapıdan kaçmaya çalıştı...
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile karşı karşıya geldi! Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile oğlunun velayetini almak için dava açtığı eski eşi Feyza Aktan, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmış ve iki yaşındaki çocuklarının velayeti Aktan'da kalmıştı. Ancak daha sonra Özcan Deniz oğlu Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Bugün görülen davanın 2. duruşması 3 saat sürdü. Özcan Deniz ise mahkeme çıkışı arka kapıdan kaçmaya çalışması ile dikkat çekti. İkili son dönemde sosyal medya üzerinden birbirleri hakkında yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu. İşte Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın velayet duruşmasından kareler...
25.03.2021 15:33
- Son Güncelleme: 25.03.2021 15:33
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile karşı karşıya! Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlunun velayeti için dava açmıştı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Özcan Deniz ve Davalı Feyza Aktan geldi.
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Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya, basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz kardeşine destek olmak için adliyeye birlikte gelirken Feyza Aktan ise ablası ve yakınlarıyla birlikte geldi.
Duruşmada, aile dostları olan Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) Başkanı Nesrin Ercan, bebek bakıcısı ve komşularının Özcan Deniz'in tanıkları olarak dinlendiği öğrenildi.
Feyza Aktan'ın ablası ve iki komşusu da tanık olarak dinlendi. Yaklaşık 3 saat süren duruşmada mahkeme diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.
ARKA KAPIDAN ÇIKMAYA ÇALIŞTI
Milliyet'in haberine göre, duruşmanın ardından önce Feyza Aktan adliyeden ayrıldı. Özcan Deniz ise kapıda bekleyen gazetecilere görüntü vermemek için başka kapıdan çıktı.