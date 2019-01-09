Ozan Güven yatırımını Karadağ'a yapıyor! İşte ünlü isimlerin yaptığı yatırımlar

Ozan Güven yatırım için rotayı Karadağ'a çevirdi. Ünlü oyuncu Ozan Güven, Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen Karadağ'dan ev aldı. Güven böylece hem yatırım yapıp hem de Avrupa ülkelerine serbest dolaşım hakkı kazanacak. İddiaya göre, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi. İşte Ozan Güven gibi kazancını farklı sektörlere yatıran ünlü isimler...

9 Ocak 2019 Çarşamba, 13:56:20 Güncelleme: 14:02:46
Ozan Güven yatırımını Karadağ'a yapıyor! İşte ünlü isimlerin yaptığı yatırımlar

Ozan Güven'in, yatırım ve Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım için Karadağ'dan ev aldığı iddia edildi. Milliyet'in haberine göre; oyuncunun önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen ülkeden, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi. İşte ünlü isimlerin yaptığı yatırımlar...

Ozan Güven yatırımını Karadağ'a yapıyor! İşte ünlü isimlerin yaptığı yatırımlar

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş'in yatırımları çok eskilere dayanıyor. Tekirdağ Muratlı'da bir çiftliği bulunan Gündeş hayvancılık yapıyor.

Ozan Güven yatırımını Karadağ'a yapıyor! İşte ünlü isimlerin yaptığı yatırımlar

İbrahim Tatlıses

Yaklaşık 30 yıldır Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen İbrahim Tatlıses, birçok yatırımıyla medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Seyrantepe'de bir restoranı ve iş hanı olan Tatlıses'in Bodrum ve Kuşadası'nda birer oteli, solaryum salonu, marketleri ve taksi şirketi bulunuyor.

Ozan Güven yatırımını Karadağ'a yapıyor! İşte ünlü isimlerin yaptığı yatırımlar

Hülya Avşar

Hülya Avşar'ın spor salonuna yatırım yaptığı biliniyor.

Ozan Güven yatırımını Karadağ'a yapıyor! İşte ünlü isimlerin yaptığı yatırımlar

Barış Arduç

Barış Arduç, farklı bir alana göz kırptı! En son Elçin Sangu'yla birlikte 'Mutluluk Zamanı' filminde kamera karşısına geçen Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul'da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.

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