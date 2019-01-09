Ozan Güven yatırımını Karadağ'a yapıyor! İşte ünlü isimlerin yaptığı yatırımlar
Ozan Güven yatırım için rotayı Karadağ'a çevirdi. Ünlü oyuncu Ozan Güven, Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen Karadağ'dan ev aldı. Güven böylece hem yatırım yapıp hem de Avrupa ülkelerine serbest dolaşım hakkı kazanacak. İddiaya göre, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi. İşte Ozan Güven gibi kazancını farklı sektörlere yatıran ünlü isimler...
9 Ocak 2019 Çarşamba, 13:56:20 Güncelleme: 14:02:46
Ozan Güven'in, yatırım ve Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım için Karadağ'dan ev aldığı iddia edildi. Milliyet'in haberine göre; oyuncunun önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen ülkeden, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi. İşte ünlü isimlerin yaptığı yatırımlar...
Barış Arduç
Barış Arduç, farklı bir alana göz kırptı! En son Elçin Sangu'yla birlikte 'Mutluluk Zamanı' filminde kamera karşısına geçen Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul'da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.
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