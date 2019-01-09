Ozan Güven yatırımını Karadağ'a yapıyor! İşte ünlü isimlerin yaptığı yatırımlar

Ozan Güven'in, yatırım ve Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım için Karadağ'dan ev aldığı iddia edildi. Milliyet'in haberine göre; oyuncunun önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen ülkeden, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi. İşte ünlü isimlerin yaptığı yatırımlar...