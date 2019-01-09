Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı ev halini paylaştı olay oldu

Son dönemlerde Acun Ilıcalı ile boşanmasıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Boşanma öncesi olduğu gibi gezmeye devam eden Şeyma Subaşı uyku öncesi paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Şeyma Subaşı ve ünlülerin ev halleri.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 13:50:51 Güncelleme: 14:07:29
Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı ev halini paylaştı olay oldu

Magazin haberlerinden yüzlerine aşina olduğumuz isimler, sandığınız gibi eli suya değmeden yaşamıyor olabilir. Mustafa Sandal'dan boşandıktan kısa bir süre sonra iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan ve olay yaratan Emina Jahovic, çekinmeden ev halini paylaşanlardan. İşte ünlülerin ev halleri.

ÖZGE ULUSOY

Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı ev halini paylaştı olay oldu
Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı ev halini paylaştı olay oldu

BUSE TERİM

Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı ev halini paylaştı olay oldu
Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı ev halini paylaştı olay oldu

DEMET ŞENER

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