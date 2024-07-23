Oyunculuğu bırakıp Amerika’ya giden Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy’la Miami'de restorancı oldu! İşte yeni hayatı! 6 yıl önce evlenmişti

Ceyda Ateş , 5 yıl aşk yaşadığı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında ABD Miami'de dünyaevine girdi. Oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşen Ateş'in bu evlilikten Talia adında bir kızı oldu.

Gözlerden uzak mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy , işleri büyüttü.

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Günaydın'dan Bülent Cankurt konuyu köşe yazısında şöyle kaleme aldı: "2014 yılında, aile şirketini bırakıp oyuncu sevgilisi Ceyda Ateş ile Amerika'ya giden, Buğra Toplusoy, orada mutlu bir aile ve iyi bir hayat kurmayı başardı.