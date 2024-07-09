Oyuncu Sarp Apak'a büyük şok! Kiracısı mahkemeye koştu! 65 bin TL'lik dairede 12 bin 500 liraya oturunca olanlar oldu

Oynadığı dizilerdeki performansı ile kendinden sık sık söz ettiren Sarp Apak şu sıralar kiracısı ile yaşadığı sorun ile gündemde. 2010 yılında evini kiraya veren oyuncu Sarp Apak kiracısına zam yapmaya karar verdi. Ancak evde oturan kiracı istenilen zammı kabul etmeyince taraflar mahkemelik oldu. İşte detaylar...
Oynadığı birbirinden başarılı karakterlerle kendinden sık sık söz ettiren Sarp Apak'ın başı kiracısı ile dertte.
2010 yılında evini kiraya veren oyuncu Sarp Apak, kiracısı ile 3 bin lira karşılığında anlaştı. Özellikle son iki senedir konut satışlarındaki artış kiralara da yansıyınca ünlü oyuncu kiracısına zam yapmaya karar verdi.