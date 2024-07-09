Oyuncu Sarp Apak'a büyük şok! Kiracısı mahkemeye koştu! 65 bin TL'lik dairede 12 bin 500 liraya oturunca olanlar oldu

2010 yılında evini kiraya veren oyuncu Sarp Apak , kiracısı ile 3 bin lira karşılığında anlaştı. Özellikle son iki senedir konut satışlarındaki artış kiralara da yansıyınca ünlü oyuncu kiracısına zam yapmaya karar verdi.

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Ancak evde oturan kiracı istenilen zammı kabul etmeyince taraflar mahkemelik oldu. Sarp Apak avukatı aracılığıyla Sulh hukuk Mahkemesine verdiği dilekçesinde kiracısının bulunduğu konuma göre çok aşağıda kira ödediğini bu nedenle mahkemenin kira tespitinde bulunmasını talep etti.