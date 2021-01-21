Oyuncu Başak Sayan'dan korkutan açıklama! "Kargodan koronavirüs kaptım"

" BU SÜREÇTE DİNLENMİŞ VE YENİLENMİŞ HİSSETTİM"

Bir süredir o kadar yorgundum ve her şeye koşturmaktan o kadar bitkin düşmüştüm ki Murat'a sürekli benim biraz durmaya, yalnız kalmaya ihtiyacım var, birkaç gün hiçbir şey yapmadan bomboş durmam gerek diyor ama arkasından nasıl olacak, çocuklar var, sorumluluklar var diye bunun imkansız olduğunu tekrarlayıp duruyordum. Ve birden kovid teşhisi kondu. Hiç semptomsuz geçirdiğim hastalığımla odamda karantinayken özlediğim o durma, hiçbir şey yapmama hissini sonuna kadar yaşadım. İlk 3 gün günde 16 saat uyudum. Uyandığımda kitap okuyor, film izliyor ve yalnızlığın tadını çıkartıyordum. Karantina bittiğinde o kadar dinlenmiş ve yenilenmiş hissediyordum ki kendimi, şükrettim bu sürece.