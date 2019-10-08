Oyuncu Arda Kural metrobüste görüntülendi... İşte Kural'ın metrobüsteki o hali...

"Arda, günde 3 ilaç kullanıyordu ve tekrar işi ile ilgili gelişmeler yaşayınca durumu iyiye gitmeye başlamış ve düzelmişti. Ancak projelerde yer bulamayan Arda'nın hastalığı yeniden nüksetti ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaşıyor. Günlerdir aynı kazağı giyiyor, telefonunu bile kullanamıyor. Sosyal medya adresleriyle bile ev arkadaşı ilgileniyor" dedi.