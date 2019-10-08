Oyuncu Arda Kural metrobüste görüntülendi... İşte Kural'ın metrobüsteki o hali...
Uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Ünlü oyuncu Arda Kural'ın metrobüste çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Arda Kural'ın metrobüste çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. İşte Arda Kural'ın metrobüsteki o görüntüsü Arda Kural'ın ve birçok ünlünün yıllar içindeki değişimi...
08.10.2019 18:24
- Son Güncelleme: 08.10.2019 18:24
"Arda, günde 3 ilaç kullanıyordu ve tekrar işi ile ilgili gelişmeler yaşayınca durumu iyiye gitmeye başlamış ve düzelmişti. Ancak projelerde yer bulamayan Arda'nın hastalığı yeniden nüksetti ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaşıyor. Günlerdir aynı kazağı giyiyor, telefonunu bile kullanamıyor. Sosyal medya adresleriyle bile ev arkadaşı ilgileniyor" dedi.
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