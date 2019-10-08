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Oyuncu Arda Kural metrobüste görüntülendi... İşte Kural'ın metrobüsteki o hali...

Uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Ünlü oyuncu Arda Kural'ın metrobüste çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Arda Kural'ın metrobüste çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. İşte Arda Kural'ın metrobüsteki o görüntüsü Arda Kural'ın ve birçok ünlünün yıllar içindeki değişimi...

08.10.2019 18:24 - Son Güncelleme: 08.10.2019 18:24
Oyuncu Arda Kural metrobüste görüntülendi... İşte Kural'ın metrobüsteki o hali...

Arda Kural'ın metrobüste çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan Onur Akay, konuyla ilgili bir makale yazdı.

Oyuncu Arda Kural metrobüste görüntülendi... İşte Kural'ın metrobüsteki o hali...

Onur Akay'ın yazısı:

"2008 yılında son filminden parasını alamayınca depresyona girmişti Arda Kural... Önceleri tedavi olmayı kabul etmemişti. 2012 yılında ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin K2 Servisi'ne yatırılmış ve Kural'a 'Psikonevroz' teşhisi konulmuştu."

Oyuncu Arda Kural metrobüste görüntülendi... İşte Kural'ın metrobüsteki o hali...

"Arda, günde 3 ilaç kullanıyordu ve tekrar işi ile ilgili gelişmeler yaşayınca durumu iyiye gitmeye başlamış ve düzelmişti. Ancak projelerde yer bulamayan Arda'nın hastalığı yeniden nüksetti ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaşıyor. Günlerdir aynı kazağı giyiyor, telefonunu bile kullanamıyor. Sosyal medya adresleriyle bile ev arkadaşı ilgileniyor" dedi.

Oyuncu Arda Kural metrobüste görüntülendi... İşte Kural'ın metrobüsteki o hali...

Arda Kural için yapımcılara seslenen ünlü sanatçı Onur Akay, "Bir dönem yakışıklılığı ile genç kızların hayallerini süsleyen Arda Kural'a, Türkiye'de bir projede yer verecek yapımcı yok mu şimdi? Yapımcılara da yazıklar olsun! "

Oyuncu Arda Kural metrobüste görüntülendi... İşte Kural'ın metrobüsteki o hali...

"Arda şizofren değil ve tedavi sonrası düzelebilecek bir hastalığı var. Ancak sevenlerinin ve yapımcıların onu yalnız bırakmaması ve sabırla destek olması gerekli!" dedi.

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