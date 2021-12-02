Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo'dan sekiz aylık oğlu Roman'la duygusal paylaşım: "Sanki yeniden doğmuşum"

"ÜÇ CANIM VAR"

Ünlü şarkıcı, oğluyla yeni fotoğrafını, "Kucaklıyorum kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim... Canlarım benim. Aferin bize..." sözleriyle sosyal medya hesabından yayınladı.