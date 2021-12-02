Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo'dan sekiz aylık oğlu Roman'la duygusal paylaşım: "Sanki yeniden doğmuşum"
Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo'dan sekiz aylık oğlu Roman'la duygusal bir paylaşım geldi. 2018'de hayatını Öykü Karayel ile birleştiren Can Bonomo Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Oğlu Roman ile birlikte kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, yazdığı notla dikkat çekti.
02.12.2021 16:17
- Son Güncelleme: 02.12.2021 16:46
BABA CAN: "SANKİ YENİDEN DOĞMUŞUM"
Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo'dan sekiz aylık oğlu Roman'la duygusal paylaşım geldi.
Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.