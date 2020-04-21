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Öykü Gürman'ın sevgilisiyle videosu olay oldu! Saçlarını sevgilisine emanet eden Gürman...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakteri ile milyonlerın sevgisini kazanan ve oyunculuk kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Öykü Gürman, Gel Dese Aşk dizisi ile ekranlara geri dönmüştü. Gel Dese Aşk'ta Sitare karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gürman, kuaförler kapanınca saçlarını sevgilisi Fatih İçmeli'ye sardırdı. Öykü Gürman'ın sevgilisine saçlarını yaptırırken kardeşinin çektiği video kısa sürede gündem oldu. Pazartesi günü Atv'de 'Evde Biz Bize' isimli programıyla sevenleriyle buluşacak olan Öykü Gürman'ın sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu.

21.04.2020 12:42 - Son Güncelleme: 21.04.2020 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





