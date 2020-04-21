Öykü Gürman'ın sevgilisiyle videosu olay oldu! Saçlarını sevgilisine emanet eden Gürman...
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakteri ile milyonlerın sevgisini kazanan ve oyunculuk kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Öykü Gürman, Gel Dese Aşk dizisi ile ekranlara geri dönmüştü. Gel Dese Aşk'ta Sitare karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gürman, kuaförler kapanınca saçlarını sevgilisi Fatih İçmeli'ye sardırdı. Öykü Gürman'ın sevgilisine saçlarını yaptırırken kardeşinin çektiği video kısa sürede gündem oldu. Pazartesi günü Atv'de 'Evde Biz Bize' isimli programıyla sevenleriyle buluşacak olan Öykü Gürman'ın sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu.
Güzelliğine ve estetiğine düşkün, eğlence dolu Sitare Pusat karakterine hayat veren Öykü Gürman, Sen Anlat Karadeniz'deki Asiye Kaleli'den tam tersi bir karakter ile ekranda. Sitare Pusat, 40-45 yaşlarında. Barlas'ın karısı. Sadi'nin kızı. Hayattaki en büyük tutkusu oğlu Onur, bir de yüzüne yaptırdığı küçük dokunuşlar.
Gel Dese Aşk'ın Sitare'si Öykü Gürman, Pazartesi günü Atv'de 'Evde Biz Bize' isimli programıyla sevenleriyle buluşacak olan Öykü Gürman, önceki gün evinden bir video paylaştı. Gürman, kuaförler kapanınca saçlarını sevgilisi Fatih İçmeli'ye sardırdı. İşte karantina modasına uyan Öykü Gürman ve sevgilisi...