Öykü Çelik'in eski nişanlısının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! (Ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri)

Güzel oyuncu Öykü Çelik yeni projesiyle gündeme geldi. Daha önce birçok dizinin kadrosunda yer alan Öykü Çelik, Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna katıldı. Öykü Çelik'in eski nişanlısının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin eski sevgilileri ve eleri...