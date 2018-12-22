Öykü Çelik'in eski nişanlısının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! (Ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri)
Öykü Çelik, TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil oldu. Öykü Çelik'in dizide hangi rolü oynayacağı henüz netleşmedi. Haberin ardından hayranları güzel oyuncu Öykü Çelik'in hayatı ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki Öykü Çelik'in eski nişanlısının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Öykü Çelik'in kendi gibi oyuncu olan eski nişanlısı...
22 Aralık 2018 Cumartesi, 11:45:24 Güncelleme: 12:01:53
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