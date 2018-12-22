Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...

Filipinler'deki bir televizyon programına katılan Santiago, böbrek yetmezliğine yüksek oranda kreatin içeren fitness içeceğinin neden olduğunu tahmin ettiğini belirterek, "Egzersiz yoğunluğumu son zamanlarda artırmıştım ve bu süreçte fitness tozlarından yardım aldım" dedi. Kendisini zorlu bir yolculuğun beklediğini ifade eden Santiago, "Benim gibi takviye ürünler nedeniyle böbrek yetmezliğine sahip olan pek çok kişi olduğunu düşünüyorum. Lütfen bu ürünleri kullanmadan önce doktorunuza danışın" uyarısında bulundu.

Sabah