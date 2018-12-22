Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...

2013 yılında Miss International güzeli seçilen Filipinli Santiago'dan kötü haber geldi. Santiago'nun zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler nedeniyle böbrek nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 11:28:13
Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...
Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...

Miss International 2013'te 66 ülke güzelini geride bırakarak tacı takan 28 yaşındaki Bea Rose Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı takviye besin tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıkladı.

Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...
Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...

Teşhisin ağustosta Filipinler'de konduğunu, tahammül edilemez migren ağrıları yaşadığını belirten Santiago, tedavi için geldiği Kanada'nın Toronto kentinde aylardır diyaliz makinesine bağlı bir hayat sürdüğünü söyledi.

Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...
Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...

Filipinli güzel, Kanada'da böbrek donörü bulacağını ve tedavisine bu ülkede devam edeceğini bildirdi.

Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...
Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...

Filipinler'deki bir televizyon programına katılan Santiago, böbrek yetmezliğine yüksek oranda kreatin içeren fitness içeceğinin neden olduğunu tahmin ettiğini belirterek, "Egzersiz yoğunluğumu son zamanlarda artırmıştım ve bu süreçte fitness tozlarından yardım aldım" dedi. Kendisini zorlu bir yolculuğun beklediğini ifade eden Santiago, "Benim gibi takviye ürünler nedeniyle böbrek yetmezliğine sahip olan pek çok kişi olduğunu düşünüyorum. Lütfen bu ürünleri kullanmadan önce doktorunuza danışın" uyarısında bulundu.

Sabah

Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...
Miss International 2013 Güzeli Filipinli Santiago'nun tek amacı zayıf kalmaktı ama...
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