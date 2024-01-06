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Övdün mü sövdün mü Seren! Yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan'a Seren Serengil'den yorum "Sünnet derisini bırak halatla tutmaz"

Estetik kadın Seda Sayan yine yaptı yapacağını... Attığı her adımla magazin gündemine damgasını vurmayı başaran Seda Sayan yine bir estetik haberiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan önceki gün boyun bölgesine aynı sıvıdan enjekte ettirmişti. O anları anbean yayınlayan Sayan'a Seren Serengil'den yorum gecikmedi. Ancak Serengil yorumunda övdü mü yoksa sövdü mü kimse anlamadı. İşte haberin ayrıntıları.

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 11:34 Güncelleme 06 Ocak 2024, 11:49
Övdün mü sövdün mü Seren! Yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan’a Seren Serengil’den yorum Sünnet derisini bırak halatla tutmaz 1

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendinden yaşça küçük Çağlar Ökten'le yaptığı evlilikle ve estetikleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Övdün mü sövdün mü Seren! Yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan’a Seren Serengil’den yorum Sünnet derisini bırak halatla tutmaz 2

Yaptırdığı estetik müdahaleleri çekinmeden söyleyen hatta anbean yayınlayan ender ünlülerden biri.

Övdün mü sövdün mü Seren! Yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan’a Seren Serengil’den yorum Sünnet derisini bırak halatla tutmaz 3

Bu estetik müdahaleler nedeniyle sık sık magazin gündemine gelen Sayan, ihtiyaç duyduğu her an estetik yaptıracağını da yine çekinmeden dile getiriyor.

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