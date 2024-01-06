Övdün mü sövdün mü Seren! Yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan'a Seren Serengil'den yorum "Sünnet derisini bırak halatla tutmaz"

Estetik kadın Seda Sayan yine yaptı yapacağını... Attığı her adımla magazin gündemine damgasını vurmayı başaran Seda Sayan yine bir estetik haberiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan önceki gün boyun bölgesine aynı sıvıdan enjekte ettirmişti. O anları anbean yayınlayan Sayan'a Seren Serengil'den yorum gecikmedi. Ancak Serengil yorumunda övdü mü yoksa sövdü mü kimse anlamadı. İşte haberin ayrıntıları.