Kobra Takibi dizisiyle tanınan ABD’li oyuncu Christian Oliver ve 2 kızı uçak kazasında hayatını kaybetti! 'Cennette bir yer' demişti

'Cennete bir yer' diye gittiği yeni yıl tatili, kendisi ve 2 küçük kızının sonu oldu... Hollywood filmlerinde ve Alman televizyon dizilerindeki oyunculuklarıyla tanınan 51 yaşındaki aktör Christian Oliver, bindiği uçağın Karayipler bölgesinde denize düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Bir dönem Türkiye'de de yayınlanan Kobra Takibi adlı diziyle tanıdığımız Oliver için, dizideki rol arkadaşı Erdoğan Atalay'dan da taziye mesajı geldi.