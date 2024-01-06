Kobra Takibi dizisiyle tanınan ABD’li oyuncu Christian Oliver ve 2 kızı uçak kazasında hayatını kaybetti! 'Cennette bir yer' demişti

'Cennete bir yer' diye gittiği yeni yıl tatili, kendisi ve 2 küçük kızının sonu oldu... Hollywood filmlerinde ve Alman televizyon dizilerindeki oyunculuklarıyla tanınan 51 yaşındaki aktör Christian Oliver, bindiği uçağın Karayipler bölgesinde denize düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Bir dönem Türkiye'de de yayınlanan Kobra Takibi adlı diziyle tanıdığımız Oliver için, dizideki rol arkadaşı Erdoğan Atalay'dan da taziye mesajı geldi.
Alman asıllı oyuncu Christian Oliver geçen perşembe günü bindiği uçağın teknik bir arıza sonucu okyanusa çakılması nedeniyle hayatını kaybetti.
Speed Racer, Valkyrie, Sense8 ve The Three Musketeers gibi Hollywood filmlerinde oynadığı rollerle tanınan ünlü oyuncu Christian Oliver, Bequia Havaalanı'ndan kalkan uçakla Karayipler bölgesindeki Port Elizabeth'e yolculuk yapıyordu.
Karayipler'deki uçak kazasında, hayatını kaybeden Bequialı pilot Robert Sachs'ın yanı sıra Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.