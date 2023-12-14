Ortalık karıştı! Demet Akalın canlı yayında Aleyna Tilki'ye seslendi! “Türkiye seni iç çamaşırlarıyla görmek istemiyor”

Demet Akalın, sunuculuğunu üstlendiği canlı yayında geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahnelere çıkışının engellendiğini duyuran Aleyna Tilki'ye seslendi. Dikkat çeken ifadeler kullanan Akalın, "Türkiye seni iç çamaşırlarıyla görmek istemiyor" dedi. Akalın, bunun üzerine gelen bir tepkiye verdiği yanıtla da dikkat çekti. İşte detaylar...
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında sahnelere çıkışının engellendiğini ve konserlerinin iptal edildiğini ileri sürdü.
Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Tilki, şu ifadeleri kullandı: "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz.
Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar.