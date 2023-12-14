Ortalık karıştı! Demet Akalın canlı yayında Aleyna Tilki'ye seslendi! “Türkiye seni iç çamaşırlarıyla görmek istemiyor”

Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Tilki, şu ifadeleri kullandı: "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz.

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Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar.