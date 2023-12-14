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Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş körkütük aşık! Hem de Filenin Sultanları’nın güzeller güzeline! Feyza Sevil Güngör’ün partneri...

Feyza Sevil Güngör, Vahide Perçin, Asena Girişken, Yusuf Çim, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Nursel Köse gibi sevilen isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Kahraman karakterini canlandıran Berkay Ateş'in özel hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Ateş'i Filenin Sultanları'nın güzeller güzeli oyuncusuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte Berkay Ateş kendisi kadar ünlü olan sevgilisi...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 14:55 Güncelleme 14 Aralık 2023, 14:55
Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş körkütük aşık! Hem de Filenin Sultanları’nın güzeller güzeline! Feyza Sevil Güngör’ün partneri... 1

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta sergilediği başarılı performansla beğeni toplayan Berkay Ateş'in hayatı merak edildi.

Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş körkütük aşık! Hem de Filenin Sultanları’nın güzeller güzeline! Feyza Sevil Güngör’ün partneri... 2

BERKAT ATEŞ KİMDİR?
1987'de dünyaya gelen Berkay Ateş, Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş körkütük aşık! Hem de Filenin Sultanları’nın güzeller güzeline! Feyza Sevil Güngör’ün partneri... 3

Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelen Ateş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet'i canlandırdı.

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