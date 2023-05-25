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Ortalık karışıyor! "O dizinin hikayesini ben yazdım" dedi mahkemeye başvurdu! Olay iddia bakın kimden geldi! Yer yerinden oynayacak

Kızılcık Şerbeti'nde ortalık karışıyor! Olay iddia o isimden geldi. Yer yerinden oynayacak son sözü mahkeme söyleyecek. Kızılcık Şerbeti RTÜK'ten aldığı 5 kez yayın durdurma cezasıyla gündeme gelirken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre o isim "Hikayeyi ben yazdım" diyerek Kızılcık Şerbeti'nden şikayetçi oldu.

25.05.2023 13:15 - Son Güncelleme: 25.05.2023 13:18
Ortalık karışıyor! O dizinin hikayesini ben yazdım dedi mahkemeye başvurdu! Olay iddia bakın kimden geldi! Yer yerinden oynayacak

"HİKAYE BENİM"

Ortalık karışıyor! "O dizinin hikayesini ben yazdım" dedi mahkemeye başvurdu! Olay iddia bakın kimden geldi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ortalık karışıyor! O dizinin hikayesini ben yazdım dedi mahkemeye başvurdu! Olay iddia bakın kimden geldi! Yer yerinden oynayacak

Kızılcık Şerbeti'ne bir şikayet daha geldi. Daha önce "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle Üst Kurul, SHOW TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulamıştı.

Ortalık karışıyor! O dizinin hikayesini ben yazdım dedi mahkemeye başvurdu! Olay iddia bakın kimden geldi! Yer yerinden oynayacak

Olay iddia gündeme bomba gibi düştü.

Ortalık karışıyor! O dizinin hikayesini ben yazdım dedi mahkemeye başvurdu! Olay iddia bakın kimden geldi! Yer yerinden oynayacak

Menajer Jülide Kar, 28 Ekim'den beri ekranda olan dizinin konusunun kendisinin yazdığı hikâyeden yola çıkılarak yazıldığını iddia etti ve arabulucuya başvurdu.

Ortalık karışıyor! O dizinin hikayesini ben yazdım dedi mahkemeye başvurdu! Olay iddia bakın kimden geldi! Yer yerinden oynayacak

Yapım şirketi Gold Film'i, avukat Hakan Ayranpınar'ın temsil ettiği arabulucu toplantısında Jülide Kar, hikayeyi e-posta yoluyla 2019'da Gold Film'e gönderdiğini öne sürdü.

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