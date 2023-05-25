Ortalık karışıyor! "O dizinin hikayesini ben yazdım" dedi mahkemeye başvurdu! Olay iddia bakın kimden geldi! Yer yerinden oynayacak
Kızılcık Şerbeti'nde ortalık karışıyor! Olay iddia o isimden geldi. Yer yerinden oynayacak son sözü mahkeme söyleyecek. Kızılcık Şerbeti RTÜK'ten aldığı 5 kez yayın durdurma cezasıyla gündeme gelirken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre o isim "Hikayeyi ben yazdım" diyerek Kızılcık Şerbeti'nden şikayetçi oldu.
25.05.2023 13:15 - Son Güncelleme: 25.05.2023 13:18
Kızılcık Şerbeti'ne bir şikayet daha geldi. Daha önce "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle Üst Kurul, SHOW TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulamıştı.