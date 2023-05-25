Alişan'ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! 'En güzeli bende' demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medya: "Buse Varol'dan daha genç"

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol'un annesi gündem oldu.