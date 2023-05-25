Alişan'ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! 'En güzeli bende' demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medya: "Buse Varol'dan daha genç"
Alişan'ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! 'En güzeli bende' demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medyada, "Buse Varol'dan daha genç" , "Abla - kardeş gibiler" yorumları yağdı. Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol evliliğindeki krizi atlatmış hatta Varol üçüncü çocuk istediğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan'ın eşi Buse Varol annesi ile fotoğrafını paylaşmasıyla kısa sürede gündem oldu. Alişan kayınvalidesi Birsen Hanım hakkında daha önce, "En güzel kayınvalide bende" yorumunda bulunmuştu...
25.05.2023 12:55 - Son Güncelleme: 25.05.2023 12:55
Alişan'ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! 'En güzeli bende' demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medyada, "Buse Varol'dan daha genç" yorumları yapıldı.
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol'un annesi gündem oldu.
Alişan daha önce bir paylaşımında "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" sözleriyle günlerce konuşulmuştu.