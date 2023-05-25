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Haberler Magazin Alişan'ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! 'En güzeli bende' demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medya: "Buse Varol'dan daha genç"

Alişan'ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! 'En güzeli bende' demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medya: "Buse Varol'dan daha genç"

Alişan'ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! 'En güzeli bende' demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medyada, "Buse Varol'dan daha genç" , "Abla - kardeş gibiler" yorumları yağdı. Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol evliliğindeki krizi atlatmış hatta Varol üçüncü çocuk istediğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan'ın eşi Buse Varol annesi ile fotoğrafını paylaşmasıyla kısa sürede gündem oldu. Alişan kayınvalidesi Birsen Hanım hakkında daha önce, "En güzel kayınvalide bende" yorumunda bulunmuştu...

25.05.2023 12:55 - Son Güncelleme: 25.05.2023 12:55
Alişan’ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! ’En güzeli bende’ demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medya: Buse Varol’dan daha genç

Alişan'ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! 'En güzeli bende' demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medyada, "Buse Varol'dan daha genç" yorumları yapıldı.

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Alişan’ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! ’En güzeli bende’ demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medya: Buse Varol’dan daha genç

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol'un annesi gündem oldu.

Alişan’ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! ’En güzeli bende’ demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medya: Buse Varol’dan daha genç

Alişan daha önce bir paylaşımında "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" sözleriyle günlerce konuşulmuştu.

Alişan’ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! ’En güzeli bende’ demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medya: Buse Varol’dan daha genç

Buse Varol'un annesiyle paylaştığı son fotoğrafı görenler Alişan'ın sözlerine katıldı.

Alişan’ın kayınvalidesini görenlerin nutku tutuldu! ’En güzeli bende’ demişti o poz ortalığı yıktı geçti sosyal medya: Buse Varol’dan daha genç

İşte Alişan'ın kayınvalidesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

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