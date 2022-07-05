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Haberler Magazin Ortadan kaybolan Gupse Özay'dan 7,5 aylık hamile deniz keyfi! Gupse anne bikinili halleriyle dikkat çekti bebek göründü

Ortadan kaybolan Gupse Özay'dan 7,5 aylık hamile deniz keyfi! Gupse anne bikinili halleriyle dikkat çekti bebek göründü

Deliha filminin setinde tanışıp uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç'tan müjdeli haber kısa bir süre önce gelmişti. Bir süredir ortalarda görünmeyen başarılı oyuncu Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı hem de karnı burnunda bir pozla. Gupse Özay'ın hamilelik fotoğrafları birer birer ortaya çıkıyor. Bu kezde deniz keyfinde görüntülendi. Kız bebek bekleyen Gupse Özay, uzun süre deniz keyfi yaptı.

05.07.2022 09:04 - Son Güncelleme: 05.07.2022 09:04
Ortadan kaybolan Gupse Özay’dan 7,5 aylık hamile deniz keyfi! Gupse anne bikinili halleriyle dikkat çekti bebek göründü

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları bebek haberini dört gözle bekliyordu.

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Ortadan kaybolan Gupse Özay’dan 7,5 aylık hamile deniz keyfi! Gupse anne bikinili halleriyle dikkat çekti bebek göründü

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.

Ortadan kaybolan Gupse Özay’dan 7,5 aylık hamile deniz keyfi! Gupse anne bikinili halleriyle dikkat çekti bebek göründü

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.

Ortadan kaybolan Gupse Özay’dan 7,5 aylık hamile deniz keyfi! Gupse anne bikinili halleriyle dikkat çekti bebek göründü

BEBEK YOLDA
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, 37 yaşındaki Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğunu açıklamıştı.

Ortadan kaybolan Gupse Özay’dan 7,5 aylık hamile deniz keyfi! Gupse anne bikinili halleriyle dikkat çekti bebek göründü

Ünlü oyuncusunun 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim.

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