Orhan Gencebay'ın Bir Teselli Ver filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Bunca zaman kimse anlamamış! Araba sahnesinde...

Lütfi Ömer Akad'ın 1971'de çektiği Romantik/Dram türündeki Bir Teselli Ver filmi Yeşilçam'ın en iyileri arasında yerini aldı. Fabrika işçisi Orhan (Orhan Gencebay) ile, fabrika sahibinin kızı Nermin'in (Tülin Örsek) aralarında geçen aşkı konu eden filmin müziklerini de aynı zamanda usta sanatçı Orhan Gencebay üstlendi. Orhan Gencebay, Kadir Savun, Osman Alyanak, Güzin Özipek, Tülin Örsek, Aydın Tezel ve Feridun Çölgeçen'in ekran karşısına geçtiği filmdeki hatayı meğer bunca zaman kimse anlamamış. İşte Bir Teselli Ver filmindeki o hata...