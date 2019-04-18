Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre hakkında şok eden gerçek! 74 yaşındaki Orhan Gencebay...
Orhan Gencebay hayranlarını korkuttu. Orhan Baba, geçtiğimiz akşam yoğun bakıma alındı. Anjiyo işlemi gerçekleştirilen Orhan Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı. Operasyon sonrası bir süre yoğun bakımda müşahade altında tutulan Gencebay'ın sağlık durumunun şu an iyi olduğu belirtildi. Hayranları Gencebay'ın sağlık durumunu araştırırken, büyük ustanın nereli olduğu bilgisine ulaştı. Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre'nin memleketleri ise herkesi şaşırttı.
18.04.2019 09:38
- Son Güncelleme: 18.04.2019 10:20
Orhan Gencebay geçtiğimiz akşam hastaneye kaldırıdı. Sevenlerini korkutan bu gelişmeden sonra hayranları her an Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Bu sırada karşılaştıkları gerçek herkesi şaşırttı. İşte Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre'nin memleketleri...
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