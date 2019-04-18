Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre hakkında şok eden gerçek! 74 yaşındaki Orhan Gencebay...

Orhan Gencebay geçtiğimiz akşam hastaneye kaldırıdı. Sevenlerini korkutan bu gelişmeden sonra hayranları her an Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Bu sırada karşılaştıkları gerçek herkesi şaşırttı. İşte Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre'nin memleketleri...

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